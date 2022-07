El equipo colombiano que pretende al hijo de Marcelo Gallardo

Nahuel Gallardo es pretendido por un equipo de la Liga BetPlay y según los rumores el lateral izquierdo quier jugar y el fútbol colombiano sería una opción.

El rumor de que uno de los hijos de Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, pueda llegar a jugar al fútbol colombiano cada vez toma más fuerza. Este domingo 3 de julio se supo que el Once Caldas tiene gran interés en el argentino de 24 años.

La negociación entre River y el ‘Blanco Blanco’ ya estarían muy avanzadas y de llegarse a un acuerdo Gallardo llegaría a la ciudad de Manizales para ponerse a disposición de Diego Corredor y su cuerpo técnico. La parte contractual no tendría ningún problema, ya que Nahuel no será tenido en cuenta en el equipo que dirige su padre y el ‘Millonario’ no se opondría a un préstamo del futbolista.

Nahuel Gallardo terminó su contrato en Colón de Santa Fe y ahora está más cerca de llegar a Once Caldas. El hijo de Marcelo Gallardo ha tenido la posibilidad de jugar en las inferiores de River Plate, Defensa y Justicia, Colón y si llega a concretarse Once Caldas sería su cuarto equipo.

Se espera que en las próximas horas se oficialice la negociación y que un Gallardo llegue a jugar a la Liga BetPlay.