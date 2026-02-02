Cuando todo parecía encaminado para que Edwuin Cetré diera un nuevo salto internacional, el mercado sorprendió con un giro inesperado. La transferencia del atacante colombiano al fútbol brasileño, que ya se daba por hecha y que iba a generar una ingresos millonarios para el DIM, se cayó a último momento por diferencias entre los clubes involucrados.

La noticia no solo impactó a Estudiantes de La Plata, dueño del otro porcentaje del pase, sino también al DIM, que seguía con atención la operación por un motivo claro: aún conserva el 50% de los derechos deportivos del jugador. La cancelación del negocio frenó, al menos por ahora, una entrada económica importante para el club antioqueño.

El negocio que estaba listo: Edwuin Cetré rumbo a Brasil

La operación contemplaba el traspaso de Edwuin Cetré al Athletico Paranaense. El monto acordado rondaba los 6 millones de dólares, una cifra que reflejaba la valorización del jugador tras dos temporadas sólidas en el fútbol argentino.

Para Independiente Medellín, el negocio era especialmente relevante: al ser propietario del 50% del pase, iba a recibir 3 millones de dólares, una suma clave para las finanzas del club en pleno 2026.

El comunicado oficial de Estudiantes y la cancelación

La caída del negocio fue confirmada de manera oficial por Estudiantes de La Plata, que explicó públicamente los motivos de la decisión. En su comunicado, el club informó:

“El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.

A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones.

De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución”.

El mensaje dejó claro que el acuerdo estaba avanzado, pero que las diferencias finales impidieron cerrarlo.

Qué significa “divergencias de último momento”

Aunque no se detallaron los puntos exactos del desacuerdo, en este tipo de negociaciones las divergencias suelen estar vinculadas a:

Forma y plazos de pago

Garantías financieras

Condiciones contractuales finales

Porcentajes y cláusulas futuras

Bastó que uno de esos ítems no quedara alineado para que la operación se diera por cancelada, incluso cuando ya existía un principio de acuerdo.

Por qué el DIM también estaba pendiente del negocio por Edwuin Cetré

Para el DIM, la transferencia de Cetré no era una noticia lejana. El club vendió al jugador a comienzos de 2024, pero retuvo el 50% de sus derechos deportivos, una decisión estratégica que hoy sigue teniendo impacto.

Con la venta a Athletico Paranaense, el Medellín iba a completar una operación total cercana a los 5,5 millones de dólares por Cetré, sumando lo recibido en 2024 y lo que iba a ingresar ahora. La cancelación frena ese ingreso inmediato, aunque no elimina la posibilidad de una futura venta.

El recorrido de Cetré que impulsó su valorización

Desde su llegada a Estudiantes, Cetré se consolidó como una pieza importante. En dos temporadas, disputó 86 partidos oficiales, marcó 12 goles y entregó 11 asistencias, además de ser parte de la obtención de cuatro títulos.

Ese rendimiento fue el que despertó el interés del fútbol brasileño y llevó a que su nombre volviera a circular con fuerza en el mercado internacional.

Qué pasará ahora con Edwuin Cetré

Con la operación caída, Edwuin Cetré regresará a Argentina y se reincorporará al plantel de Estudiantes. Desde el club platense ya dejaron claro que el futbolista seguirá siendo parte del primer equipo, al menos mientras no aparezca una nueva oferta que cumpla con las condiciones esperadas.

Para el jugador, esto implica una continuidad deportiva inmediata; para los clubes, la necesidad de reabrir el escenario de mercado más adelante.

El impacto inmediato para el DIM

En el corto plazo, el impacto para el DIM es claro: no ingresarán los 3 millones de dólares previstos. Sin embargo, el club mantiene intacta su posición como dueño del 50 % del pase, lo que le permite seguir expectante frente a futuras negociaciones.

Desde una mirada estratégica, el Medellín no pierde el activo, solo pospone el ingreso, algo habitual en operaciones de este tipo.

Lectura final del caso Cetré en el mercado de fichajes

Lo ocurrido con Edwuin Cetré es un ejemplo claro de cómo funciona el mercado de fichajes: negociaciones avanzadas, anuncios inminentes y, aun así, operaciones que pueden caerse por detalles de último momento.

El DIM estuvo a horas de recibir una suma millonaria sin vender directamente a un jugador de su plantel. No sucedió esta vez, pero el activo sigue vigente. En un mercado dinámico y cambiante, la historia de Cetré todavía no está cerrada, ni para Estudiantes ni para el Medellín.