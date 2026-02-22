Santa Fe y Junior protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 8 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla, pero con la misma obligación de sumar para sostener sus objetivos en el campeonato. El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero desde las 16:00 en Colombia.

El estadio Nemesio Camacho “El Campín” será el escenario de un duelo que históricamente ha tenido intensidad, goles y momentos decisivos. Santa Fe necesita reaccionar tras una serie de resultados adversos, mientras que Junior llega con un rendimiento sólido en el torneo. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Santa Fe vs Junior EN VIVO por TV y streaming

El partido Santa Fe vs Junior por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Santa Fe vs Junior en distintos países

El compromiso está programado para las 16:00 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 16:00

Perú: 16:00

Ecuador: 16:00

México (CDMX): 15:00

Estados Unidos (Este): 17:00

Estados Unidos (Centro): 16:00

Argentina: 18:00

Chile: 18:00

España: 22:00.

Dónde se juega el partido entre Santa Fe y Junior: Estadio Nemesio Camacho “El Campín”

El escenario del partido será el estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá. Este recinto es la casa de Santa Fe y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol colombiano. Con capacidad superior a los 36 mil espectadores, suele ser un factor determinante cuando el equipo cardenal juega como local.

Para Santa Fe, el respaldo de su hinchada será clave en un momento en el que necesita recuperar confianza y sumar puntos en casa.

Designación arbitral para la Fecha 8 en el Campín

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo arbitral para el encuentro:

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistente 1: Róbinson Medina (Risaralda)

Asistente 2: Jeferson Ruiz (Caldas)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

Así llega Santa Fe al partido de la Fecha 8 en la Liga BetPlay

Santa Fe está fuera del grupo de los ocho. Llega a la Fecha 8 ocupando la casilla 16 en la tabla de posiciones. Apenas ha ganado un partido en siete jornadas y atraviesa una racha negativa como visitante, con dos derrotas consecutivas ante América y Jaguares.

El equipo dirigido por Pablo Repetto necesita recuperar regularidad, especialmente en condición de local, para volver a la pelea por los puestos de clasificación.

Convocados de Santa Fe para recibir a Junior

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.

Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla. Defensores: Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Jhon Rentería, Christian Mafla y Víctor Moreno.

Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Jhon Rentería, Christian Mafla y Víctor Moreno. Mediocampistas: Alexis Zapata, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Jhojan Torres, Daniel Torres, Omar Fernández Frasica, Yeicar Perlaza y Luis Palacios.

Alexis Zapata, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Jhojan Torres, Daniel Torres, Omar Fernández Frasica, Yeicar Perlaza y Luis Palacios. Delanteros: Hugo Rodallega, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera y Martín Palacios.

Hugo Rodallega, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera y Martín Palacios. Entrenador: Pablo Repetto.

Así llega Junior a la Fecha 8 de la Liga BetPlay

Junior ocupa el sexto puesto en la tabla con 12 puntos en 6 partidos. Ha ganado 4 de sus últimos 5 compromisos, una racha que lo mantiene entre los protagonistas del torneo.

Aunque su más reciente salida terminó en derrota ante Once Caldas, el equipo dirigido por Alfredo Arias ha mostrado solidez ofensiva y equilibrio en el mediocampo.

Convocados de Junior para visitar a Santa Fe

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez.

Mauro Silveira y Jéfersson Martínez. Defensores: Edwin Herrera, Daniel Socarrás, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhomier Guerrero.

Edwin Herrera, Daniel Socarrás, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhomier Guerrero. Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Dilan Villarreal, Yimmi Chará, Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.

Guillermo Celis, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Dilan Villarreal, Yimmi Chará, Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios y Joel Canchimbo. Delanteros: Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel y Teo Gutiérrez.

Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel y Teo Gutiérrez. Entrenador: Alfredo Arias.

Ficha del partido: Santa Fe vs Junior

Competición: Liga BetPlay – Fecha 8

Fecha: Domingo 22 de febrero

Hora en Colombia: 16:00

Estadio: Nemesio Camacho “El Campín”, Bogotá

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).