El fútbol colombiano tendrá un capítulo clave con el enfrentamiento entre Millonarios y Unión Magdalena, duelo pendiente de la Fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-2. El partido se jugará en un momento complejo para ambos equipos: el cuadro azul atraviesa una racha sin triunfos en el campeonato, mientras que el ciclón bananero está en la última posición de la tabla del descenso.

El compromiso se disputará el miércoles 20 de agosto de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá. Una cita que puede marcar puntos importantes tanto en la tabla de posiciones como en la lucha por evitar el descenso. Los equipos llegan coleros en una y la otra, respectivamente.

Horario del partido Millonarios vs Unión Magdalena de la Liga BetPlay

El encuentro se programó para el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 7:30 p.m. (hora en Colombia) en el estadio El Campín de Bogotá, escenario histórico del fútbol profesional colombiano. Este partido corresponde a la Fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-2, que había sido aplazada.

El juez central designado para este encuentro será Jhon Ospina (Quindío), acompañado en las líneas por William Crawford (Córdoba) y Jeferson Arias (Quindío). El encargado del VAR será Jhonatan Aguirre (Caldas).

Dónde ver el partido Millonarios vs Unión Magdalena

El duelo se podrá seguir en Colombia en transmisión exclusiva por los canales de Win Sports y Win+ Fútbol en televisión. Para quienes prefieran verlo online, la señal estará disponible en la plataforma oficial Win Play, desde dispositivos móviles, Smart TV, computador o tablet. De esta manera, los hinchas tendrán acceso en directo a un compromiso que puede marcar el rumbo del semestre para ambos clubes.

Así llegan Millonarios y Unión Magdalena al partido en el Campín

El presente de Millonarios genera preocupación en su hinchada. El equipo capitalino jugará su séptimo compromiso del semestre (sexto por Liga) y todavía no conoce la victoria en el torneo. Apenas ha sumado un punto y se encuentra en la última casilla de la tabla de posiciones. En su más reciente partido cayó frente a Deportes Tolima en condición de visitante, lo que aumentó la presión sobre el técnico David González.

Por el lado de Unión Magdalena, la situación no es menos complicada. El ciclón bananero se encuentra último en la tabla del descenso y apenas suma 5 puntos en 8 juegos disputados de la Liga BetPlay 2025-2. En su más reciente presentación perdió 3-1 frente al Deportivo Cali en Palmaseca, resultado que lo mantiene en zona crítica y obligado a sumar en cada partido para evitar el descenso a la categoría B.

Convocados de Millonarios al partido ante Unión Magdalena

El técnico David González entregó la lista de convocados para este compromiso, con varias novedades entre los juveniles y hombres de experiencia:

Arqueros: Guillermo De Amores y Diego Novoa.

Guillermo De Amores y Diego Novoa. Defensores: Carlos Sarabia, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Nicolás Giraldo.

Carlos Sarabia, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Nicolás Giraldo. Mediocampistas: Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Bruno Savio, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo.

Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Bruno Savio, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo. Atacantes: Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Jorge Hurtado Cabezas.

Millonarios llega con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos de la Liga, mientras Unión Magdalena buscará sorprender en Bogotá para escapar de la presión del descenso.