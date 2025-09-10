El Millonarios vs Deportivo Pasto será uno de los partidos de la semana en la Liga BetPlay 2025-2, aunque corresponde a un juego aplazado de la Fecha 2. El compromiso, que estaba pendiente desde el inicio del semestre, se disputará finalmente este miércoles 10 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 7:30 p.m. (hora en Colombia).

Este duelo tiene un condimento especial: el regreso de Leonardo Castro, uno de los goleadores históricos de Millonarios, quien vuelve a las canchas tras seis meses de recuperación por una fractura de peroné. Con su presencia, los dirigidos por Hernán Torres esperan cortar la irregularidad de resultados y acercarse a la zona de clasificación.

Horario del partido Millonarios vs Deportivo Pasto

El encuentro entre Millonarios y Deportivo Pasto se jugará este miércoles 10 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá. El pitazo inicial será a las 7:30 p.m. (hora en Colombia).

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30 horas

Venezuela y Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:30 horas

México (CDMX): 18:30 horas

España: 02:30 horas del jueves 11 de septiembre

Dónde ver el partido Millonarios vs Deportivo Pasto en TV y ONLINE

La transmisión del clásico regional tendrá señal exclusiva en televisión por Win+ Fútbol. Para quienes prefieran seguirlo vía digital, estará disponible la opción de Win Play, la plataforma oficial de streaming de Win Sports.

El árbitro designado para este compromiso es Bismarks Santiago (Atlántico), acompañado por los asistentes Róbinson Medina (Risaralda) y Fabián Orozco (Arauca). En el VAR estará Juan Pablo Alba (Caldas).

Así llegan Millonarios y Deportivo Pasto al partido en el Campín

Millonarios llega al partido tras empatar en el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, lo que le permitió acumular tres partidos consecutivos sin derrotas en el torneo. Actualmente, los azules suman 8 puntos en 9 partidos disputados, una cifra que los ubica en la casilla 18 de la tabla de posiciones, muy lejos de la expectativa inicial pero con margen de mejora en el segundo semestre.

Por su parte, Deportivo Pasto viene de conseguir un valioso triunfo sobre Boyacá Chicó, resultado que lo mantiene en la pelea por entrar al grupo de los ocho. Con un partido menos que Millonarios, acumula 9 puntos y ocupa la casilla 17, apenas un escalón por encima de su rival. Un triunfo en Bogotá le permitiría escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación.

Convocados de Millonarios al partido

El técnico Hernán Torres presentó la siguiente lista de jugadores para enfrentar a Deportivo Pasto:

Arqueros : Diego Novoa e Iván Arboleda.

: Diego Novoa e Iván Arboleda. Defensores : Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Álex Moreno Paz.

: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Álex Moreno Paz. Mediocampistas : Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

: Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.

El regreso de Leo Castro en Millonarios

La principal novedad en Millonarios es el esperado regreso de Leonardo Castro, delantero que ya suma 50 goles con la camiseta azul. El atacante vuelve después de seis meses de ausencia, tras sufrir una fractura de peroné en su pierna izquierda en marzo.

Su recuperación ha sido seguida de cerca por cuerpo técnico e hinchada, que ven en él una de las cartas más importantes para recuperar protagonismo en la Liga BetPlay. Su capacidad goleadora y experiencia serán claves para reforzar un ataque que ha tenido dificultades en el inicio del semestre.

Con Castro de vuelta y un equipo en crecimiento bajo Hernán Torres, Millonarios busca darle un nuevo aire a su campaña frente a un Deportivo Pasto que llega motivado por sus recientes resultados.