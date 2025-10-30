La Liga BetPlay vive una jornada clave este miércoles 29 de octubre, con el duelo entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso, correspondiente a la Fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II, iniciará a las 8:20 p.m. (hora de Colombia) y marcará el futuro de ambos equipos en su lucha por ingresar al grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

El conjunto albiazul llega con el impulso anímico que le dejó el triunfo en el clásico capitalino ante Santa Fe, mientras que el cuadro albo busca prolongar su buen momento tras imponerse al Unión Magdalena. La diferencia entre ambos en la tabla es mínima y por eso el partido promete intensidad, presión y emociones hasta el final.

Liga BetPlay: Dónde ver Millonarios vs Once Caldas en TV y online

El duelo entre Millonarios y Once Caldas tendrá transmisión exclusiva por televisión a través de Win+ Fútbol, el canal oficial de la Liga BetPlay. Además, quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo en Win Sports Online (Win Play), la plataforma oficial de streaming que ofrece el partido en vivo y en alta definición.

Árbitro del partido Millonarios vs Once Caldas

El encuentro será dirigido por el juez central Ferney Trujillo (Casanare), quien estará acompañado en las bandas por Jorge Sanna (Norte) y Fabio Parra (Huila). El VAR estará a cargo de Fernando Acuña, garantizando la asistencia tecnológica para las jugadas determinantes.

La designación arbitral busca asegurar imparcialidad y control en un partido que promete alta intensidad, especialmente por lo que se juegan ambos equipos en la recta final del torneo regular.

Así llegan Millonarios y Once Caldas a la Fecha 18

El duelo llega en un momento crucial para los dos clubes, que aún sueñan con alcanzar los cuadrangulares semifinales. Millonarios, dirigido por Hernán Torres, ocupa la posición 13 con 21 puntos. A pesar de un semestre irregular, el equipo bogotano llega motivado tras ganar el clásico capitalino ante Santa Fe. Ese triunfo, más el alza de nivel de figuras como Mackálister Silva y Leo Castro, renueva la confianza de la hinchada.

Por su parte, Once Caldas se ubica un puesto arriba, en la duodécima casilla con 22 unidades. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera vienen de conseguir una victoria importante ante Unión Magdalena y han mostrado una defensa sólida en las últimas fechas. El equipo manizaleño sabe que un triunfo en Bogotá podría meterlo de lleno en la pelea por un cupo entre los ocho, lo que hace de este partido una verdadera final anticipada.

Convocados de Millonarios para el partido

El entrenador Hernán Torres dio a conocer la lista de jugadores convocados para el compromiso frente a Once Caldas:

Arqueros: Guillermo de Amores y Diego Novoa.

Guillermo de Amores y Diego Novoa. Defensores: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz y Sánder Navarro.

Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz y Sánder Navarro. Mediocampistas: Nicolás Arévalo, David Mackálister Silva, Stiven Vega, Edwin Mosquera y Cristian Cañozales.

Nicolás Arévalo, David Mackálister Silva, Stiven Vega, Edwin Mosquera y Cristian Cañozales. Atacantes: Beckham Castro, Leo Castro, Santiago Giordana, Luis Marimón y Jorge Cabezas Hurtado.

El técnico confía en repetir gran parte del equipo que venció a Santa Fe, con Mackálister Silva como líder en la mitad del campo y Leo Castro encabezando el ataque. La presencia de jóvenes como Beckham Castro y Samuel Martín apunta a darle dinamismo y sorpresa al frente ofensivo.

El Campín, escenario de un partido decisivo en la Liga BetPlay

El estadio El Campín, con capacidad para más de 36 mil espectadores, volverá a ser testigo de una noche clave para Millonarios. El ambiente promete ser intenso, con la hinchada local alentando al equipo en busca de tres puntos que mantengan viva la ilusión de clasificar.

La Liga BetPlay 2025-II entra en su recta final, y cada punto puede definir los cupos a los cuadrangulares. Con apenas dos fechas restantes tras esta jornada, Millonarios y Once Caldas están obligados a ganar para mantenerse en la pelea.

El equipo que pierda quedará prácticamente sin opciones matemáticas, mientras que el que logre sumar de a tres se mantendrá con esperanza hasta el cierre del todos contra todos. El empate sería negativo para ambos. En un escenario repleto, con historia y necesidad de victoria, el Millonarios vs Once Caldas promete ser uno de los partidos más vibrantes de esta Fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II.