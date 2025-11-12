La Liga BetPlay 2025-II llega a su jornada final de la fase regular con el duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios, dos equipos que afrontan el cierre del semestre con la intención de sumar tres puntos que les permitan despedirse de la mejor manera. El compromiso se disputará este miércoles 12 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja, desde las 8:20 p.m. (hora en Colombia).

Será un partido que marcará el fin del año para ambos clubes. Millonarios, uno de los equipos más tradicionales del país, no logró meterse en los cuadrangulares semifinales. Y Boyacá Chicó, sin chances de clasificación, buscará regalarle una alegría a su afición antes de concentrarse en la planificación de la próxima temporada.

Liga BetPlay: dónde ver Boyacá Chicó vs Millonarios en TV y online

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios tendrá transmisión exclusiva en TV a través de Win+ Fútbol, el canal oficial de la Liga BetPlay. Además, los fanáticos podrán seguir el juego online mediante la plataforma Win Play, disponible para suscriptores en todo el territorio nacional.

El encuentro se jugará en el estadio La Independencia de Tunja, escenario con capacidad para más de 15.000 espectadores. En esta ocasión, el compromiso se disputará a puerta cerrada.

Terna arbitral designada para Boyacá Chicó vs Millonarios

Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)

Asistente 1: Jorge Narváez (Cesar)

Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

Así llegan Millonarios y Boyacá Chicó a la Fecha 20 de la Liga BetPlay

Los dos equipos afrontan el encuentro con realidades similares en cuanto a resultados, aunque con contextos diferentes. Millonarios, que durante el semestre tuvo grandes expectativas bajo la dirección técnica de Hernán Torres, no logró consolidar la regularidad que necesitaba para clasificarse a los cuadrangulares semifinales. El cuadro embajador ocupa la casilla 13 con 23 puntos y suma dos jornadas sin victorias.

Por su parte, Boyacá Chicó llega al encuentro en el puesto 19 con 16 puntos, penúltimo en la tabla de posiciones. El equipo ajedrezado no pudo mantener el nivel competitivo que mostró en algunos tramos del torneo y acumula también dos derrotas consecutivas, ante América y Alianza FC.

Convocados de Millonarios para el cierre de la temporada 2025

El entrenador Hernán Torres convocó una nómina que mezcla experiencia y juventud, con la intención de evaluar variantes para la próxima temporada. Entre los citados destacan referentes como David Mackálister Silva, quien jugará su último partido del año, y Leo Castro, el goleador que va regresando de una lesión.

Arqueros: Iván Arboleda y Diego Novoa.

Iván Arboleda y Diego Novoa. Defensores: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz y Sánder Navarro.

Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz y Sánder Navarro. Mediocampistas: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, David Mackálister Silva, Santiago Castrillón, Stiven Vega y Sebastián del Castillo.

Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, David Mackálister Silva, Santiago Castrillón, Stiven Vega y Sebastián del Castillo. Atacantes: Beckham Castro, Juan Esteban Carvajal, Leo Castro, Brayan Cuero, Edwin Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.

En la dirección técnica estará Hernán Torres, quien ha reiterado la importancia de cerrar el torneo con una victoria que sirva como punto de partida para el proyecto de 2026.

Partido sin presión, pero con mucho en juego

Aunque ninguno de los dos equipos pelea por la clasificación, el duelo en Tunja no será menor. Millonarios quiere terminar con dignidad un semestre irregular, mientras que Boyacá Chicó pretende dejar una buena imagen ante su gente y cerrar el año con optimismo.

En el estadio La Independencia, el juego será la última función de la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II, con dos equipos que, aunque llegan sin aspiraciones, buscarán cerrar la temporada con fútbol, orgullo y un resultado que les permita mirar hacia el futuro con esperanza.