La comunidad futbolera en Colombia tiene una cita imperdible este lunes en Bogotá. En el estadio Nemesio Camacho El Campín se jugará el duelo que cierra la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025, con un Independiente Santa Fe que espera el regreso de su goleador Hugo Alejandro Rodallega y un Once Caldas que afrontará la baja sensible de su ídolo, Dayro Moreno. Una noche a puro fútbol que los aficionados podrán seguir por señal abierta y streaming.

Canales y Streaming para ver HOY Santa Fe vs Once Caldas

Partido : Independiente Santa Fe vs Once Caldas

: Independiente Santa Fe vs Once Caldas Fecha : Lunes 1 de septiembre de 2025

: Lunes 1 de septiembre de 2025 Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Evento : Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2025 – II

: Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2025 – II Estadio : Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro : Carlos Márquez Ortega

: Carlos Márquez Ortega Televisión : Win Sports y Win + Fútbol

: Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Santa Fe busca levantarse con el regreso de Rodallega

El Cardenal viene de una derrota sorpresiva ante Fortaleza CEIF en Techo (2-0), partido en el que mostró una de sus versiones más irregulares del semestre. Para este lunes, la gran novedad es el regreso de Rodallega tras dos meses de ausencia. Además, el DT Jorge Bava contará con jugadores de experiencia como Yairo Moreno y Elvis Perlaza, claves para recuperar el rumbo en Liga y acercarse a los puestos de clasificación.

Vale recordar que el último enfrentamiento entre estos dos equipos fue el 16 de junio en los cuadrangulares, encuentro que terminó 1-0 a favor de Santa Fe con gol de Rodallega desde el punto penal.

Once Caldas sin Dayro, pero con la urgencia de ganar

El panorama de Once Caldas en la Liga es complicado. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera es colero del campeonato con solo 3 puntos de 21 posibles y acumula más de 11 partidos sin ganar en el torneo local. La gran ausencia será Dayro Moreno, llamado a la Selección Colombia, lo que deja al equipo sin su máximo referente ofensivo.

Aun así, el Blanco, Blanco mantiene vivas sus ilusiones en la Copa Sudamericana, donde pelea un cupo a semifinales contra Independiente del Valle, y en la Copa BetPlay, donde supera 1-2 la serie frente a Deportivo Pasto. Herrera apelará a la base del equipo internacional, con variantes en los laterales: Juan David Cuesta por derecha y Kevin Tamayo por izquierda.

Posibles alineaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Víctor Moreno, Christian Mafla; Johan Kante, Daniel Torres, Gilmar Velásquez; Ómar Fernández, Hárold Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez.

Director Técnico: Jorge Bava

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez; Mateo Zuleta, Michael Barrio y Yefry Zapata.

Director Técnico: Hernán Darío Herrera