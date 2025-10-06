La Fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II vivirá su penúltimo partido con el duelo entre La Equidad y Once Caldas, dos equipos con presentes muy distintos pero con la necesidad compartida de sumar puntos importantes. El partido se jugará este lunes 6 de octubre, desde las 7:30 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

El conjunto asegurador, dirigido por el español Diego Merino, atraviesa una de sus peores rachas de los últimos años y necesita ganar con urgencia para escapar del último lugar de la tabla. En cambio, el equipo manizaleño llega fortalecido por dos triunfos consecutivos y con el ánimo en alto tras clasificarse a los cuartos de final de la Copa BetPlay, lo que lo posiciona como un rival de cuidado.

Dónde ver La Equidad vs Once Caldas HOY en TV y ONLINE

El partido entre La Equidad y Once Caldas se podrá ver en todo el territorio colombiano a través de las siguientes plataformas:

Televisión: Win Sports y Win Sports+ (canal premium de la Liga BetPlay).

Win Sports y Win Sports+ (canal premium de la Liga BetPlay). Online: transmisión en Win Sports Online (Win Play), disponible para suscriptores.

Estas opciones garantizan la cobertura completa del encuentro, tanto en televisión por cable como en dispositivos móviles y computadoras, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de este compromiso crucial en la recta final del torneo regular.

Detalles del partido en Bogotá por la Liga BetPlay

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, escenario habitual de La Equidad, con capacidad para poco más de 10 mil espectadores. El conjunto capitalino espera aprovechar la localía para reencontrarse con el triunfo ante su gente.

Designación arbitral:

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistente 1: Javier Patiño (Meta)

Asistente 2: Fabián Hernández (Huila)

VAR: Luis Picón (Antioquia)

La presencia del VAR será clave para garantizar la revisión de jugadas determinantes en un compromiso donde ambos equipos se juegan mucho, tanto en la tabla general como en sus aspiraciones de clasificación o permanencia.

Así llega La Equidad: en busca de un respiro

El conjunto bogotano ocupa actualmente el último lugar de la Liga BetPlay, con 11 puntos en 13 partidos. Su rendimiento reciente preocupa: seis partidos consecutivos sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates.

Los dirigidos por Merino no han logrado consolidar un bloque defensivo sólido ni generar volumen ofensivo suficiente. Su principal problema está en la falta de definición: apenas suma 7 goles en lo que va del torneo. La Equidad es uno de los equipos con menos victorias (dos) y más derrotas (siete) en el semestre.

Once Caldas, en buen momento y con aspiraciones

El panorama del Once Caldas es muy distinto. El equipo dirigido por Hernán Darío “El Arriero” Herrera se encuentra en la casilla 11 con 16 puntos en 13 jornadas, y llega a Bogotá tras dos victorias consecutivas, una de ellas fundamental en la Copa BetPlay, donde eliminó al Deportivo Pasto para meterse entre los ocho mejores del torneo.

En la Liga, el blanco de Manizales también mejoró su producción ofensiva gracias a figuras experimentadas como Dayro Moreno -máximo goleador histórico del club- y el aporte reciente de jugadores como Déinner Quiñones y Michael Barrios, quienes aportan desequilibrio por las bandas.

Convocados de Once Caldas al partido en Bogotá

El estratega antioqueño encontró un equilibrio entre juventud y experiencia, con una defensa más estable y un mediocampo que ha ganado solidez gracias al liderazgo de Robert Mejía. Su equipo se perfila como uno de los que podría pelear un cupo entre los ocho si mantiene este rendimiento.

Arqueros: James Aguirre y Joan Parra.

James Aguirre y Joan Parra. Defensores: Juan David Cuesta, Jerson Malagón, Jorge Cardona, Kevin Cuesta y Jéider Riquett.

Juan David Cuesta, Jerson Malagón, Jorge Cardona, Kevin Cuesta y Jéider Riquett. Mediocampistas: Robert Mejía, Mateo García, Iván Rojas y Luis Francisco Sánchez.

Robert Mejía, Mateo García, Iván Rojas y Luis Francisco Sánchez. Delanteros: Déinner Quiñones, Mateo Zuleta, Luis Palacios, Felipe Gómez, Dayro Moreno, Michael Barrios y Jefry Zapata.

Déinner Quiñones, Mateo Zuleta, Luis Palacios, Felipe Gómez, Dayro Moreno, Michael Barrios y Jefry Zapata. Director Técnico: Hernán Darío Herrera.

Un partido de contrastes en el cierre de la jornada 14 de la Liga BetPlay

El duelo entre La Equidad y Once Caldas enfrenta a dos equipos en momentos opuestos: uno que busca salir del fondo y otro que quiere meterse en la pelea por la clasificación. Para los bogotanos, ganar es una obligación; para los manizaleños, una oportunidad de seguir escalando.

El estadio Metropolitano de Techo será el escenario donde se defina si La Equidad logra su primera victoria en casi dos meses o si el Once Caldas confirma su buen momento y da un nuevo paso hacia los cuadrangulares.