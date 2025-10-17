La Liga BetPlay 2025-2 llega a su Fecha 16 con un duelo clave en la parte alta de la clasificación: DIM vs Fortaleza CEIF, dos equipos que han mostrado regularidad y ambición de cara a la recta final del torneo. El encuentro se jugará este viernes 15 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot (Medellín), a las 6:30 p.m. (hora en Colombia).

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere consolidar su buen momento y acercarse al liderato del campeonato, mientras que Fortaleza busca volver a unos cuadrangulares semifinales. Ambos clubes llegan instalados dentro del grupo de los ocho, con la ilusión de seguir sumando puntos que los acerquen a la clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales.

Dónde ver HOY Independiente Medellín vs Fortaleza por la Liga BetPlay en TV y ONLINE

El compromiso entre Independiente Medellín y Fortaleza tendrá transmisión exclusiva en televisión a través de Win+ Fútbol, canal oficial de la Liga BetPlay. Además, estará disponible online en la plataforma Win Play, donde los suscriptores podrán disfrutar del partido en vivo y con calidad HD desde cualquier dispositivo conectado.

Con esta cobertura, los hinchas del Poderoso de la Montaña y los seguidores de Fortaleza CEIF podrán vivir todas las emociones de un duelo que promete buen fútbol, goles y alta intensidad desde el primer minuto.

Árbitro y detalles del partido en el Atanasio Girardot

El encuentro será dirigido por Ferney Trujillo (Casanare), con Jhon Gallego (Caldas) y Jhon Parra (Meta) como asistentes de línea. El encargado del VAR será Luis Trujillo, garantizando la revisión tecnológica en las jugadas determinantes del compromiso.

El estadio Atanasio Girardot, con capacidad para más de 40 mil espectadores, volverá a ser el escenario de una noche vibrante de fútbol colombiano. La expectativa entre la hinchada roja es alta, especialmente tras la goleada reciente del equipo y el buen momento goleador de Francisco Fydriszewski, una de las figuras del semestre.

Cómo llegan Independiente Medellín y Fortaleza CEIF

El Independiente Medellín ocupa la cuarta casilla del campeonato con 27 puntos en 14 partidos disputados. Viene de un contundente triunfo 5-1 ante Once Caldas en condición de visitante, una muestra de su poder ofensivo y del crecimiento colectivo bajo la dirección de Alejandro Restrepo.

El DIM ganó dos de sus últimos tres compromisos, y su rendimiento en casa ha sido una de las claves de su campaña. La fortaleza del mediocampo, con jugadores como Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera, y la eficacia ofensiva de Luis Sandoval y Fydriszewski, hacen del equipo antioqueño uno de los rivales más temidos de la competencia.

Fortaleza, la revelación que no deja de sorprender

Fortaleza CEIF sigue siendo la gran revelación del torneo. El conjunto bogotano es tercero en la tabla con 28 puntos en 15 partidos, uno más que su rival de turno. El equipo que dirige Sebastián Oliveros llega motivado tras vencer 1-0 a Boyacá Chicó y acumular una racha de solo una derrota en sus últimos seis encuentros.

Su estilo de juego ordenado, con transiciones rápidas y presión alta, lo ha convertido en un equipo competitivo ante cualquier rival. Fortaleza combina juventud y experiencia, con jugadores que se han adaptado con rapidez a la categoría y que buscan mantener el sueño de clasificar por primera vez a los cuadrangulares.

Convocados del DIM para enfrentar a Fortaleza

El entrenador confía en la solidez del grupo y en la motivación de sus goleadores para sacar adelante un partido clave que puede marcar el rumbo del semestre.

Arqueros: Éder Chaux y Washington Aguerre.

Éder Chaux y Washington Aguerre. Defensores: José Ortiz, Jhan Mena, Fáiner Torijano, Léyser Chaverra y Daniel Londoño.

José Ortiz, Jhan Mena, Fáiner Torijano, Léyser Chaverra y Daniel Londoño. Mediocampistas: Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Diego Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Halam Loboa, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera.

Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Diego Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Halam Loboa, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera. Delanteros: Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Francisco Fydriszewski y Brayan León.

Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Francisco Fydriszewski y Brayan León. Director técnico: Alejandro Restrepo.

Un duelo con sabor a clasificación anticipada a cuadrangulares

El DIM y Fortaleza llegan con confianza y regularidad, y los tres puntos en disputa serán vitales para acercarse a los cuadrangulares. Ambos equipos han mostrado un estilo ofensivo y atractivo, por lo que el choque en el Atanasio Girardot se perfila como uno de los más interesantes de la jornada 16 de la Liga BetPlay 2025-2.

Con la ilusión intacta y la clasificación en juego, Medellín y Fortaleza prometen un partido de alta intensidad, digno del cierre de una fecha crucial del campeonato colombiano.