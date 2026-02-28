El DIM y Atlético Bucaramanga se enfrentan en uno de los partidos más importantes de la Fecha 9 en la Liga BetPlay. El compromiso reúne a un equipo que busca salir de la parte baja de la tabla y a otro que se mantiene como el único invicto del campeonato. El duelo se jugará el sábado 28 de febrero desde las 20:30 en Colombia.

El estadio Atanasio Girardot será el escenario de un choque que puede marcar un punto de quiebre en el semestre para ambos. El DIM necesita reaccionar ante su público, mientras que Bucaramanga quiere sostener su regularidad y extender su racha positiva. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver DIM vs Atlético Bucaramanga EN VIVO por TV y streaming

El partido DIM vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

Liga BetPlay: A qué hora es DIM vs Bucaramanga en distintos países

El compromiso está programado para las 20:30 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 20:30

Perú: 20:30

Ecuador: 20:30

México (CDMX): 19:30

Estados Unidos (Este): 21:30

Estados Unidos (Centro): 20:30

Argentina: 22:30

Chile: 22:30

España: 03:30 del domingo 1 de marzo

Estos horarios permiten que los aficionados internacionales de la Liga BetPlay puedan programarse para seguir un partido clave en la lucha por posiciones.

Dónde se juega el partido: Estadio Atanasio Girardot

El escenario del compromiso será el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Es uno de los recintos más importantes del país y la casa del DIM. Con capacidad superior a los 36 mil espectadores, suele convertirse en un factor determinante cuando el equipo juega como local.

Designación arbitral para la Fecha 9 en el Atanasio

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío)

Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente 2: Arbis Acosta (Guajira)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar)

El manejo disciplinario y el control del ritmo del partido serán aspectos determinantes en un duelo que enfrenta realidades opuestas.

Así llega el DIM a la Fecha 9 de la Liga BetPlay

Independiente Medellín ocupa la casilla 16 en la tabla. Ha disputado 8 partidos y suma 7 puntos, un rendimiento que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación.

En la jornada anterior empató en condición de visitante ante Llaneros, resultado que le permitió sumar, pero que no fue suficiente para escalar posiciones. El partido ante Bucaramanga representa una oportunidad para cambiar la dinámica y recuperar terreno en casa.

Convocados del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga

Arqueros: Salvador Ichazo y Éder Chaux.

Salvador Ichazo y Éder Chaux. Defensores: Kevin Mantilla, José Ortiz, Malcom Palacios, Luis Escorcia, Esneyder Mena y Frank Fabra.

Kevin Mantilla, José Ortiz, Malcom Palacios, Luis Escorcia, Esneyder Mena y Frank Fabra. Mediocampistas: Didier Moreno, Francisco Chaverra, Jaidinson Córdoba, Marlon Balanta, Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno, Hayen Palacios y Gerónimo Mancilla.

Didier Moreno, Francisco Chaverra, Jaidinson Córdoba, Marlon Balanta, Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno, Hayen Palacios y Gerónimo Mancilla. Delanteros: Andrés Dávila, Enzo Larrosa y Francisco Fydrisweski.

Andrés Dávila, Enzo Larrosa y Francisco Fydrisweski. Entrenador: Alejandro Restrepo.

Así llega Atlético Bucaramanga al partido

Atlético Bucaramanga atraviesa un momento destacado en el campeonato. Es el único invicto del certamen. Ha disputado 7 partidos y suma 11 puntos, lo que lo mantiene en la parte alta de la tabla.

Su regularidad defensiva y efectividad en ataque han sido claves para sostener la racha positiva. El reto ahora será mantener ese rendimiento en condición de visitante frente a un DIM que necesita reaccionar.

Ficha del partido: DIM vs Atlético Bucaramanga

Competición: Liga BetPlay – Fecha 9

Fecha: Sábado 28 de febrero

Hora en Colombia: 20:30

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).