Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II traen uno de los partidos más vibrantes del fútbol colombiano: DIM vs Atlético Nacional, el clásico paisa que siempre despierta emociones Esta vez, el duelo llega en un contexto decisivo para ambos equipos, que buscan posicionarse desde temprano en la pelea por un cupo en la gran final del torneo.

El compromiso se disputará el domingo 23 de noviembre de 2025, en el histórico estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:45 p.m. (hora de Colombia). Será un duelo lleno de ambiente, intensidad y presión, donde cada detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia el título.

Dónde ver DIM vs Atlético Nacional HOY: transmisión en TV y streaming

Para los aficionados que desean seguir el clásico paisa en vivo, el partido contará con transmisión exclusiva por Win+ Fútbol en televisión. Esta señal ofrecerá la cobertura completa del encuentro, con análisis previo, desarrollo del partido y reacciones finales.

La opción online estará disponible a través de la plataforma Win Play, en la que los usuarios podrán ver el partido desde cualquier dispositivo móvil o computador con suscripción activa. Esta es la única vía oficial para seguir el duelo en streaming.

Detalles del partido: DIM vs Atlético Nacional

Competencia: Liga BetPlay 2025-II – Cuadrangulares semifinales (Fecha 2)

Liga BetPlay 2025-II – Cuadrangulares semifinales (Fecha 2) Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Atanasio Girardot, Medellín Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Domingo 23 de noviembre de 2025 Hora: 5:45 p.m. (hora de Colombia)

5:45 p.m. (hora de Colombia) Transmisión TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Transmisión online: Win Play.

Árbitro designado para el clásico paisa

La Comisión Arbitral confirmó que el juez central del compromiso será Luis Delgado (Valle del Cauca). Estará acompañado por:

Asistente 1: David Fuentes (Cesar)

David Fuentes (Cesar) Asistente 2: Javier Patiño (Meta)

Javier Patiño (Meta) VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)

Un equipo arbitral con experiencia en partidos decisivos y que deberá manejar la alta tensión propia del clásico.

Así llegan DIM y Atlético Nacional a la Fecha 2 de los cuadrangulares

El DIM comenzó la fase semifinal con una derrota 1-0 ante Junior en Barranquilla, un resultado inesperado para el equipo que llega con ventaja deportiva al haber sido líder del Todos contra Todos. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo necesita recuperarse en casa para no ceder terreno en un grupo competitivo.

Por su parte, Atlético Nacional inició con pie derecho tras derrotar 1-0 a América de Cali en el Atanasio Girardot, mostrando solidez defensiva y contundencia en los momentos clave. El equipo de Diego Arias busca dar un golpe de autoridad ante su rival de patio, consciente de que una victoria lo consolidaría en lo más alto del grupo.

Convocados del DIM para el clásico paisa

Arqueros: Washington Aguerre, Éder Chaux

Defensores: Jhon Palacios, Léyser Chaverra, Fáiner Torijano, Daniel Londoño, Kevin Mantilla

Mediocampistas: Francisco Chaverra, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna, Diego Moreno, Léider Berrío, Baldomero Perlaza

Atacantes: Luis Sandoval, Brayan León, Francisco Fydriszewski

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Convocados de Atlético Nacional para visitar al DIM

Arqueros: David Ospina, Luis Marquínez

Defensores: William Tesillo, César Haydar, Simón García, Andrés Román, Camilo Cándido, Andrés Salazar

Mediocampistas: Elkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Billy Arce, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona

Atacantes: Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista, Alfredo Morelos

Entrenador: Diego Arias.