La Liga BetPlay 2025-II llega a su última jornada del todos contra todos con un auténtico partidazo en Medellín. DIM y América de Cali se enfrentarán este jueves 13 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia), en un compromiso que puede definir tanto el liderato como los clasificados finales a los cuadrangulares.

Será un duelo cargado de emoción, con objetivos diferentes pero igual de importantes para ambos equipos. El DIM busca cerrar la fase como líder del campeonato y obtener la ventaja deportiva para la siguiente ronda, mientras que América de Cali necesita sumar para asegurar su presencia entre los ocho mejores y no depender de otros resultados.

Dónde ver DIM vs América de Cali EN VIVO

El compromiso entre Independiente Medellín y América de Cali tendrá transmisión exclusiva por Win+ Fútbol en televisión. Los fanáticos también podrán seguirlo en vivo y online a través de la plataforma Win Play, donde estará disponible para todo el territorio nacional.

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano, con capacidad para más de 40 mil espectadores y un ambiente que promete ser de alta intensidad por la trascendencia del resultado.

Árbitros designados para el DIM vs América

El encuentro contará con el arbitraje de José Ortiz (Norte) como juez central. Estará acompañado por Richard Ortiz (Quindío) y Mario Tarache (Casanare) como asistentes de línea. En el VAR estará María Daza, encargada de supervisar las acciones determinantes del juego. Este grupo arbitral tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más importantes de la Fecha 20, con el liderato y la clasificación en juego.

Cómo llega el DIM al partido por la Fecha 20 de la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín llega como líder del campeonato con 37 puntos en 19 jornadas. Los dirigidos por Alejandro Restrepo han sido el equipo más regular del semestre y dependen únicamente de sí mismos para finalizar en el primer lugar de la tabla. Si logra vencer al América, quedará prácticamente asegurado entre los dos primeros, con la posibilidad de tener la ventaja deportiva en caso de empate en puntos al cierre de la fase. En caso de empatar o perder, su posición final dependerá de lo que hagan Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, que también aspiran a los primeros lugares.

Convocados del DIM para el partido en el Atanasio

Arqueros: Washington Aguerre y Éder Chaux.

Washington Aguerre y Éder Chaux. Defensores: Léyser Chaverra, José Ortiz, Fáiner Torijano, Daniel Londoño y Kevin Mantilla.

Léyser Chaverra, José Ortiz, Fáiner Torijano, Daniel Londoño y Kevin Mantilla. Mediocampistas: Francisco Chaverra, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Yéferson Rodallega, Esneyder Mena, Alexis Serna, Luis Maturana, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza.

Francisco Chaverra, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Yéferson Rodallega, Esneyder Mena, Alexis Serna, Luis Maturana, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza. Atacantes: Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval y Brayan León.

Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval y Brayan León. DT: Alejandro Restrepo.

América de Cali y su lucha por clasificar a cuadrangulares

América de Cali llega al Atanasio con la presión de conseguir un resultado positivo. Actualmente se ubica en la séptima posición con 29 puntos y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Una victoria le aseguraría su presencia en los cuadrangulares sin necesidad de esperar otros marcadores. Sin embargo, si empata o pierde, su clasificación quedará supeditada a los resultados de Águilas Doradas, Santa Fe y Alianza Petrolera, equipos que aún mantienen opciones matemáticas. El equipo dirigido por David González atraviesa un buen momento con 5 triunfos consecutivos antes de esta última jornada.

Convocados de América de Cali:

Arqueros: Jorge Soto y Joel Graterol.

Jorge Soto y Joel Graterol. Defensores: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Omar Bertel.

Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Omar Bertel. Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, José Cavadía y Joel Romero.

Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, José Cavadía y Joel Romero. Atacantes: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios. DT: David González.

Lo que está en juego en Medellín

El DIM vs América de Cali es uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase regular. De su resultado dependerán tanto el orden final de la tabla como los clasificados definitivos a los cuadrangulares.

El Atanasio Girardot será testigo de un duelo con historia, emoción y urgencia por ganar. Dos equipos grandes del fútbol colombiano que, por diferentes razones, necesitan sumar tres puntos vitales antes de la fase decisiva de la Liga BetPlay 2025-II.