La Liga BetPlay 2025-2 entra en una fase decisiva y este viernes tendrá un duelo directo entre dos equipos que pelean por los cupos a los cuadrangulares: Deportivo Cali vs Deportivo Pereira. El compromiso se disputará en el estadio Deportivo Cali el viernes 3 de octubre de 2025, a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

El encuentro genera una expectativa especial, no solo por lo que está en juego en la tabla de posiciones, sino también por la presencia en el banquillo visitante de Rafael Dudamel, exentrenador del Cali y artífice de la décima estrella del club en diciembre de 2021. Un ingrediente que le añade más emoción a este compromiso de la Fecha 14.

Dónde ver Deportivo Cali vs Pereira en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva en Colombia a través de:

TV : Win+ Fútbol

: Win+ Fútbol Online: Win Play, la plataforma de streaming oficial de la Liga BetPlay.

De esta manera, los hinchas de ambos equipos podrán seguir en vivo cada detalle de un choque que puede marcar la tendencia de cara a la recta final de la fase todos contra todos.

Árbitro del partido y terna arbitral para el juego en el estadio Deportivo Cali

El encuentro entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira será dirigido por Steven Camargo (Bogotá), acompañado por David Fuentes (Cesar) y Sebastián Bohórquez (Bogotá) como asistentes. Además, este partido contará con la presencia del VAR, que estará a cargo de Lisandro Castillo (Bogotá).

Así llegan Deportivo Cali y Deportivo Pereira a la Fecha 14

Deportivo Cali: el conjunto verdiblanco llega a este compromiso en la casilla 10 de la tabla, con 17 puntos en 13 partidos disputados. Los dirigidos por Alberto Gamero ganaron 2 de sus últimos 3 encuentros, pero cayeron en su más reciente salida frente a Águilas Doradas (3-1). El equipo busca hacerse fuerte en casa para seguir con opciones de meterse entre los ocho mejores.

Deportivo Pereira: el Matecaña ocupa la posición 12 con 15 unidades y también lucha por ingresar a los cuadrangulares semifinales. Su rendimiento ha sido irregular, aunque mantiene la ilusión intacta. En este duelo, más allá de los puntos, el equipo tendrá el condimento de la dirección técnica de Rafael Dudamel, quien vuelve al estadio Deportivo Cali ahora como rival.

El condimento especial: Rafael Dudamel vuelve al estadio Deportivo Cali

El regreso de Rafael Dudamel al estadio Deportivo Cali no pasa desapercibido. El entrenador venezolano es recordado con cariño por la afición azucarera, pues bajo su conducción el equipo levantó la décima estrella en diciembre de 2021, una de las gestas más recientes en la historia del club.

Ahora estará en el banquillo visitante con el Deportivo Pereira, buscando dar un golpe importante en la tabla y complicar las aspiraciones de su exequipo. Será un partido con un trasfondo emocional que le agrega dramatismo a la Fecha 14.

Convocados de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay

Arqueros: Alejandro Rodríguez y Marco Espíndola.

Defensores: Andrés Correa, Luis Manuel Orejuela, Jhon Barreiro, Julián Quiñones, Joaquín Varela, Guzmán Corujo y Fabián Viáfara.

Mediocampistas: Andrés Colorado, Yani Quintero, Matías Orozco, Kleiton Cuéllar, Juan José Montoya, Ronald Rodallega y Johan Martínez.

Delanteros: Andrey Estupiñán, Michael Aponzá, Avilés Hurtado y Fernando Mimbacas.

DT: Alberto Gamero.

Lo que se juegan Cali y Pereira en la Liga BetPlay

El duelo entre azucareros y matecañas puede marcar diferencias claves en la lucha por la clasificación. Deportivo Cali, con una victoria, podría acercarse al grupo de privilegio y depender de sí mismo en la recta final. Pereira, por su parte, necesita sumar de visitante para no perder terreno y seguir con opciones.

La presión es alta y el marco será ideal en Palmira, donde la afición espera que su equipo mantenga la buena racha de local y pueda imponerse ante un rival directo.