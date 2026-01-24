La Liga BetPlay continúa su calendario y la Fecha 2 ofrece un duelo de necesitados entre Deportivo Cali y Independiente Medellín. Ambos equipos llegan tras un estreno adverso y el cruce aparece como una oportunidad inmediata para recomponer el rumbo en el inicio del semestre.

El partido se disputará el sábado 24 de enero de 2026, desde las 6:20 p.m. (hora de Colombia), en el Estadio Deportivo Cali. Estos son los detalles para ver el partido en TV y online, la designación arbitral, cómo llegan ambos equipos y las listas de convocados.

Dónde ver Deportivo Cali vs DIM en TV y online este sábado

El encuentro contará con transmisión exclusiva por las señales oficiales del FPC:

TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido entre el Cali e Independiente Medellín

El compromiso se jugará en el Estadio Deportivo Cali, escenario donde el conjunto azucarero buscará hacerse fuerte como local tras el traspié del debut. El pitazo inicial está programado para las 6:20 p.m., franja nocturna que suele potenciar el ritmo del juego y la exigencia física.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Jonnathan Ortiz (Nariño) como juez central del compromiso. Estará acompañado por:

Asistente 1: Camilo Portela (Bogotá)

Camilo Portela (Bogotá) Asistente 2: Elkin Abril (Casanare)

Elkin Abril (Casanare) VAR: Ricardo García (Santander)

Así llegan Deportivo Cali y el DIM a la Fecha 2 de la Liga BetPlay

Deportivo Cali, dirigido por Alberto Gamero, inició el campeonato con derrota 1-0 en su visita a Jaguares. El equipo mostró orden en algunos pasajes, pero careció de profundidad para rescatar puntos. El regreso a Palmaseca se presenta como el escenario ideal para ajustar detalles y sumar por primera vez en el torneo.

El DIM, por su parte, también llega urgido de puntos. El equipo de Alejandro Restrepo cayó 1-0 en Pasto, en un partido condicionado por el contexto y la localía rival. La visita a Cali aparece como una prueba temprana para medir la reacción del grupo y su capacidad de competir fuera de casa.

Convocados del Deportivo Cali al partido con el DIM

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rojo

Defensores: Fabián Viáfara, Luis Manuel Orejuela, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa y Juan José Tello.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado, Yani Quintero, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Juan Manuel Arango y Michael Aponzá

Delanteros: Avilés Hurtado, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

Y los convocados del DIM para visitar a Deportivo Cali

Arqueros: Salvador Ichazo y Éder Chaux

Defensores: Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño, Leyser Chaverra, Malcom Palacios y Esneyder Mena

Mediocampistas: Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Halam Loboa, Juan Viveros, Diego Moreno, Gerónimo Mancilla y Jhon Edwin Montaño

Atacantes: Enzo Larrosa, Yony González y Francisco Fydriszewski.

Ficha del partido: Deportivo Cali vs DIM