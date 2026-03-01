Deportivo Cali y Fortaleza se enfrentan en un partido adelantado correspondiente a la Fecha 16 de la Liga BetPlay. Aunque el calendario marca una jornada más avanzada, el compromiso se disputará en pleno desarrollo del campeonato, lo que le da un valor estratégico importante para ambos equipos. El encuentro se jugará el domingo 1 de marzo desde las 18:10 en Colombia.

El cuadro verdiblanco buscará aprovechar su condición de local para consolidarse en el grupo de los ocho, mientras que Fortaleza intentará sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, los horarios internacionales, la sede del encuentro, la designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver Deportivo Cali vs Fortaleza EN VIVO por TV y streaming

El partido Deportivo Cali vs Fortaleza por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de las señales oficiales del campeonato:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Deportivo Cali vs Fortaleza en distintos países

El compromiso está programado para las 18:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 18:10

Perú: 18:10

Ecuador: 18:10

México (CDMX): 17:10

Estados Unidos (Este): 19:10

Estados Unidos (Centro): 18:10

Argentina: 20:10

Chile: 20:10

España: 00:10 del lunes 2 de marzo.

Dónde se juega el partido de la Liga BetPlay: Estadio Deportivo Cali

El escenario del compromiso será el estadio Deportivo Cali. Es la casa del conjunto verdiblanco y uno de los recintos más modernos del fútbol colombiano. Su capacidad y el ambiente que genera la hinchada suelen ser factores determinantes cuando el equipo juega como local. Para el cuadro dirigido por Alberto Gamero, el apoyo en casa puede ser clave en un partido adelantado que influye directamente en la tabla.

Designación arbitral para la Fecha 16 adelantada

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Héctor Rivera (Nariño)

Asistente 1: Jesús Otero (Sucre)

Asistente 2: Jorge Narváez (Cesar)

VAR: Never Manjarréz (Córdoba)

El manejo del partido será determinante en un duelo que puede impactar la clasificación anticipadamente.

Así llega Deportivo Cali al partido

Deportivo Cali ocupa la novena casilla en la tabla con 11 puntos. Ha disputado 8 partidos, ganó 3 y perdió 3, resultados que lo mantienen en la pelea por ingresar al grupo de los ocho.

En la jornada anterior empató en condición de visitante ante Atlético Bucaramanga, un resultado que le permitió sumar fuera de casa. Ahora buscará aprovechar su localía para conseguir tres puntos que lo impulsen en la clasificación.

Convocados de Deportivo Cali vs Fortaleza

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez. Defensores: Fabián Viáfara, José Caldera, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Juan José Tello y Andrés Correa.

Fabián Viáfara, José Caldera, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Juan José Tello y Andrés Correa. Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Matías Orozco, Johan Martínez, Javier Andrés Mena, Michael Aponzá y Juan José Montoya.

Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Matías Orozco, Johan Martínez, Javier Andrés Mena, Michael Aponzá y Juan José Montoya. Delanteros: Avilés Hurtado, Steven Rodríguez y Jean Sebastián Galindo.

Avilés Hurtado, Steven Rodríguez y Jean Sebastián Galindo. Entrenador: Alberto Gamero.

Así llega Fortaleza a la Fecha 16

Fortaleza ocupa la casilla 14 en la tabla con 10 puntos. El equipo busca mayor regularidad en el torneo y sumar en condición de visitante será clave para sus aspiraciones.

Con un punto menos que Deportivo Cali, el compromiso se convierte en un duelo directo por posiciones en la zona media de la clasificación, en un partido adelantado que puede tener repercusiones en la recta final del semestre.

Ficha del partido: Deportivo Cali vs Fortaleza

Partido: Deportivo Cali vs Fortaleza

Competición: Liga BetPlay – Fecha 16 (adelantada)

Fecha: Domingo 1 de marzo

Hora en Colombia: 18:10

Estadio: Estadio Deportivo Cali

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)

VAR: Never Manjarréz (Córdoba).