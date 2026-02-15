Deportivo Cali y Atlético Nacional protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 7 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos históricos del fútbol colombiano en un duelo que siempre genera expectativa por la rivalidad, la tradición y el peso de sus plantillas. El encuentro se disputará el domingo 15 de febrero desde las 18:30 en Colombia.

El equipo verdiblanco necesita sumar para escalar posiciones en la tabla, mientras que el cuadro antioqueño llega con rendimiento perfecto en el campeonato. El Estadio Deportivo Cali será el escenario de este choque que puede marcar tendencia en el inicio del torneo. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, designación arbitral y cómo llegan ambos equipos.

Dónde ver Deportivo Cali vs Atlético Nacional EN VIVO por TV y streaming

El partido Deportivo Cali vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay se podrá ver en Colombia a través de las señales oficiales del campeonato:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Deportivo Cali vs Atlético Nacional en distintos países

El compromiso está programado para las 18:30 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 18:30

Perú: 18:30

Ecuador: 18:30

México (CDMX): 17:30

Estados Unidos (Este): 19:30

Estados Unidos (Centro): 18:30

Argentina: 20:30

Chile: 20:30

España: 00:30 del lunes 16 de febrero.

Dónde se juega el clásico de verdes de la Liga BetPlay

El partido se disputará en el Estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca. Es uno de los escenarios más modernos del país y la casa del conjunto azucarero. Su capacidad y el ambiente que genera la hinchada verdiblanca suelen ser factores determinantes cuando el equipo juega como local. Para Deportivo Cali será una oportunidad clave de recuperar terreno ante un rival que llega en gran momento.

Designación arbitral:

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena)

Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico)

Asistente 2: Jhon Gallego (Caldas)

VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Así llega Deportivo Cali a la Fecha 7 de la Liga BetPlay

El cuadro dirigido por Alberto Gamero ocupa la casilla 12 del campeonato. Ha disputado 6 partidos, ganó 2 y perdió 3, resultados que lo mantienen en la mitad de la tabla.

En la jornada anterior cayó en condición de visitante ante Internacional de Bogotá, por lo que el duelo ante Atlético Nacional representa una oportunidad para reaccionar y fortalecer su rendimiento como local.

Convocados de Deportivo Cali para recibir a Atlético Nacional

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, Luis Manuel Orejuela, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Julián Quiñones, Juan José Tello y Andrés Correa.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Matías Orozco, Emanuel Reynoso, Johan Martínez y Juan José Montoya.

Delanteros: Juan Manuel Arango, Avilés Hurtado, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

Entrenador: Alberto Gamero.

Así llega Atlético Nacional al partido

Atlético Nacional atraviesa un inicio de torneo sólido. Se ubica en el sexto puesto, aunque solo ha disputado 3 partidos y ganó todos. Esa efectividad le permite mantenerse invicto y con puntaje ideal.

El equipo dirigido por Diego Arias ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, con una nómina que combina experiencia y talento en todas las líneas.

Convocados de Atlético Nacional

Arqueros: Harlen Castillo y Edimer Zea.

Defensores: William Tesillo, Simón García, César Haydar, Cristian Uribe, Andrés Román y Milton Casco.

Mediocampistas: Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengif y Edwin Cardona.

Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez “Chicho” Arango y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias.

Ficha del partido: Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Competición: Liga BetPlay – Fecha 7

Fecha: Domingo 15 de febrero

Hora en Colombia: 18:30

Estadio: Estadio Deportivo Cali

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)

VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá).