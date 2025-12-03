La Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-2 presenta un duelo decisivo entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, un partido que podría definir al primer finalista del campeonato. El compromiso se disputará este miércoles 3 de diciembre, desde las 8:30 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Américo Montanini.

Deportes Tolima, dirigido por Lucas González, llega como líder sólido del grupo, mientras que Atlético Bucaramanga juega su última carta para mantenerse con vida de cara a la jornada final. Con objetivos claros, cuentas al límite y dos estilos bien definidos, este duelo promete ser uno de los más emocionantes de toda la fase semifinal.

Dónde ver Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima: TV y plataformas online para la Liga BetPlay

La transmisión del partido estará disponible exclusivamente por los canales oficiales del fútbol colombiano:

Win Sports

Win+ Fútbol

Y para quienes prefieren verlo en dispositivos digitales:

Win Play (transmisión online).

Detalles del partido: Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Competencia: Liga BetPlay 2025-2 – Cuadrangulares semifinales (Fecha 5)

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga, Colombia)

Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play.

Estadio Américo Montanini: el estadio para el partido de los cuadrangulares

El partido se disputará en el estadio Américo Montanini, casa de Atlético Bucaramanga. A lo largo del semestre ha sido un escenario donde el equipo santandereano ha logrado hacerse fuerte, respaldado por una hinchada que, en esta ocasión, llenará las tribunas sabiendo que sus posibilidades de clasificar dependen de una victoria.

Árbitros asignados para el partido de la Fecha 5 en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Andrés Rojas (Bogotá) Asistente 1: Cristian Aguirre (Caldas)

Cristian Aguirre (Caldas) Asistente 2: Víctor Wilches (Boyacá)

Víctor Wilches (Boyacá) VAR: Luis Trujillo (Valle)

¿Por qué Deportes Tolima puede clasificarse HOY a la final de la Liga BetPlay?

Deportes Tolima llega como el equipo más regular del grupo, con 10 puntos en 4 partidos. Esa cifra lo ubica en la cima de la tabla, con 3 puntos de ventaja sobre Atlético Bucaramanga, su perseguidor más inmediato. Avanzará a la final si gana el partido en Bucaramanga, ya que aumentaría la diferencia a 6 puntos y solo resta un juego por disputarse.

Pero incluso el empate le basta para clasificar, ya que mantendría la ventaja de 3 puntos y, al contar con la ventaja deportiva (ubicación superior en el Todos contra Todos), aseguraría el primero lugar del grupo de manera anticipada. Para Atlético Bucaramanga la ecuación es clara: está obligado a ganar. Si no lo logra, su chance de pelear por la final se esfuma de inmediato.

Convocados del Deportes Tolima para el partido decisivo en Bucaramanga

Arqueros; Neto Volpi y Gali Balanta.

Defensores: Yhormar Hurtado, Junior Hernández, Samuel Velásquez, Marlon Torres, Juan José Mera y Ánderson Angulo.

Mediocampistas: Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres, Kevin Pérez, Mauricio González, Jersson González y Éver Valencia.

Delanteros: Yoimar Moreno, Adrián Parra y Jéinner Fuentes.

DT: Lucas González.