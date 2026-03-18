Atlético Bucaramanga y Once Caldas protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 12 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos que actualmente están dentro del grupo de los ocho y que llegan en gran momento competitivo. El duelo se disputará el miércoles 18 de marzo desde las 19:30 en Colombia.

Se trata de un choque directo en la parte alta de la tabla. Bucaramanga es el único equipo invicto que queda en el certamen, mientras que Once Caldas atraviesa una racha de victorias consecutivas que lo tiene como uno de los principales protagonistas del campeonato.

Dónde ver Bucaramanga vs Once Caldas EN VIVO por TV y streaming

El partido Bucaramanga vs Once Caldas por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Bucaramanga vs Once Caldas en distintos países

El compromiso está programado para las 19:30 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 19:30

Perú: 19:30

Ecuador: 19:30

México (CDMX): 18:30

Estados Unidos (Este): 20:30

Estados Unidos (Centro): 19:30

Argentina: 21:30

Chile: 21:30

España: 01:30 del jueves 19 de marzo.

Dónde se juega el partido de Bucaramanga en la Liga BetPlay: Estadio Américo Montanini

El escenario del compromiso será el estadio Américo Montanini, en Bucaramanga. Este recinto, con capacidad para más de 27 mil espectadores, se ha convertido en un fortín para el conjunto local durante el torneo. La localía ha sido un factor determinante para Bucaramanga, que mantiene su invicto y buscará extenderlo ante uno de los equipos más efectivos del campeonato.

Designación arbitral para la Fecha 12 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Carlos Betancur (Valle)

Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente 2: Sebastián Bohórquez (Bogotá)

VAR: David Rodríguez (Bogotá).

Así llegan Bucaramanga y Once Caldas en las posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga ocupa la sexta casilla con 18 puntos en 10 partidos. Es el único equipo invicto que queda en la Liga BetPlay y viene de empatar 0-0 en la visita a Internacional de Bogotá. Su regularidad defensiva y orden táctico han sido determinantes para sostener esa racha.

Once Caldas, por su parte, ocupa la segunda posición con 22 puntos en 11 partidos. El equipo ha ganado sus cuatro encuentros más recientes, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Su rendimiento tanto en casa como de visitante lo mantiene en la pelea directa por el liderato.

Ficha del partido: Bucaramanga vs Once Caldas

Competencia: Liga BetPlay – Fecha 12

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora en Colombia: 19:30

Estadio: Américo Montanini, Bucaramanga

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

VAR: David Rodríguez (Bogotá).