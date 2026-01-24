La Liga BetPlay continúa su recorrido y la Fecha 2 propone un duelo con necesidades opuestas en Tunja. Boyacá Chicó recibe a América de Cali en un partido clave para medir reacciones tempranas tras el arranque del campeonato.

El encuentro se disputará el sábado 24 de enero de 2026, desde las 8:30 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio La Independencia. Los detalles para ver el partido en TV y online, la designación arbitral, el momento de ambos equipos y la lista de convocados del América.

Dónde ver Boyacá Chicó vs América de Cali en TV y online

El compromiso contará con transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del FPC:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido de América de Cali por la Liga BetPlay

El choque se jugará en La Independencia, escenario tradicional del fútbol boyacense. El horario nocturno de las 8:30 p.m. y la altura de Tunja suelen ser factores determinantes, especialmente para los visitantes, lo que añade un componente táctico al desarrollo del juego.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Ferney Trujillo (Casanare) como juez central. Estará acompañado por:

Asistente 1: Juan Holguín (Bogotá)

Juan Holguín (Bogotá) Asistente 2: Fabián Hernández (Huila)

Fabián Hernández (Huila) VAR: John Perdomo (Huila).

Así llegan Boyacá Chicó y América de Cali a la Fecha 2 de la Liga BetPlay

Boyacá Chicó inició el semestre con un golpe duro: cayó goleado 4-0 en su visita a Atlético Nacional. El resultado obliga a una respuesta inmediata en casa, donde el equipo buscará recomponer sensaciones, ajustar el bloque defensivo y aprovechar las condiciones del entorno para competir mejor ante un rival de peso.

América de Cali, en cambio, arrancó con autoridad. En la Fecha 1 se impuso 3-0 a Internacional de Bogotá, mostrando eficacia ofensiva y control del juego. El equipo dirigido por David Gonzalez llega a Tunja con confianza, pero consciente de que el contexto cambia y exige concentración para sostener el rendimiento.

Convocados de América de Cali para el duelo en Tunja

El cuerpo técnico escarlata definió la nómina para la visita a Boyacá con los siguientes jugadores:

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto

Jean Fernandes y Jorge Soto Defensores: Marlon Torres, Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa, Nicolás Hernández y Omar Bertel

Marlon Torres, Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa, Nicolás Hernández y Omar Bertel Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Joel Romero

Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Joel Romero Atacantes: Dylan Borrero, Yojan Garcés, Tilman Palacios, Kevin Angulo y Jhordy Alexander Camacho.

Ficha del partido: Boyacá Chicó vs América de Cali

Un partido con contrastes en el inicio del campeonato, donde Boyacá Chicó buscará hacerse fuerte en casa y América de Cali intentará confirmar su buen arranque en la Liga BetPlay.