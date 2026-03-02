Deportes Tolima y Atlético Nacional protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 9 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos que se mantienen en zona de clasificación y que buscan consolidar su rendimiento en el inicio del campeonato. El duelo se disputará el domingo 1 de marzo desde las 20:30 en Colombia.

El estadio Manuel Murillo Toro será el escenario de un choque de alto nivel. Atlético Nacional llega con una racha positiva que lo tiene entre los protagonistas del torneo, mientras que Tolima necesita recuperarse tras su más reciente derrota como visitante. Compartimos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, los horarios internacionales, la designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Tolima vs Atlético Nacional EN VIVO por TV y streaming

El partido Tolima vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

A qué hora juega Tolima vs Atlético Nacional en distintos países

El compromiso está programado para las 20:30 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:30

Perú: 20:30

Ecuador: 20:30

México (CDMX): 19:30

Estados Unidos (Este): 21:30

Estados Unidos (Centro): 20:30

Argentina: 22:30

Chile: 22:30

España: 03:30 del lunes 2 de marzo.

Dónde se juega el partido de Atlético Nacional este domingo: Estadio Manuel Murillo Toro

El escenario del compromiso será el Estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Es la casa de Deportes Tolima y uno de los estadios donde históricamente el equipo ha sabido hacerse fuerte.

El ambiente nocturno y la presión de la hinchada local suelen ser factores determinantes en este tipo de partidos frente a rivales directos en la tabla.

Designación arbitral para la Fecha 9 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Luis Delgado (Valle)

Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío)

Asistente 2: Jair Pozos (Nariño)

VAR: Ricardo García (Santander).

Así llega Atlético Nacional al partido en el Manuel Murillo Toro

Atlético Nacional ocupa la quinta casilla de la tabla con 6 partidos disputados. Ha ganado 5 de ellos, lo que evidencia su regularidad en el campeonato. Viene de lograr su quinto triunfo en la visita a Santa Fe durante la semana, resultado que reforzó su confianza y lo mantiene entre los protagonistas de la Liga BetPlay.

Convocados de Atlético Nacional para la visita al Tolima

Arqueros: Harlen Castillo y Kevin Cataño.

Harlen Castillo y Kevin Cataño. Defensores: Simón García, César Haydar, Cristian Uribe, Milton Casco, Néider Parra y Samuel Velásquez.

Simón García, César Haydar, Cristian Uribe, Milton Casco, Néider Parra y Samuel Velásquez. Mediocampistas: Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Elkin Rivero, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Elkin Rivero, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona. Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Chicho Arango y Alfredo Morelos.

Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Chicho Arango y Alfredo Morelos. Entrenador: Diego Arias.

Así llega Deportes Tolima a la Fecha 9 de la Liga BetPlay

Deportes Tolima ocupa la octava posición en la tabla con 12 puntos en 8 partidos. Se mantiene en zona de clasificación, aunque necesita mayor regularidad para escalar posiciones.

En su más reciente presentación cayó en la visita a Cúcuta Deportivo, resultado que frenó su impulso. El compromiso ante Atlético Nacional representa una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria y fortalecer su campaña ante un rival directo.

Ficha del partido: Tolima vs Atlético Nacional

Competición: Liga BetPlay – Fecha 9

Fecha: Domingo 1 de marzo

Hora en Colombia: 20:30

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Árbitro: Luis Delgado (Valle)

VAR: Ricardo García (Santander).