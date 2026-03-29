Deportivo Pasto y Atlético Nacional protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 14 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos instalados en la parte alta de la tabla y con aspiraciones claras de mantenerse en la pelea por el liderato. El encuentro se disputará el domingo 29 de marzo desde las 18:20 en Colombia.

El duelo en el estadio Departamental Libertad promete intensidad, ya que Nacional llega como líder del campeonato y Pasto tiene los mismos puntos, aunque con un partido más. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver Pasto vs Atlético Nacional EN VIVO por TV y streaming

El partido Pasto vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Pasto vs Atlético Nacional en distintos países

El compromiso está programado para las 18:20 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:20

Perú: 18:20

Ecuador: 18:20

México (CDMX): 17:20

Estados Unidos (Este): 19:20

Estados Unidos (Centro): 18:20

Argentina: 20:20

Chile: 20:20

España: 00:20 del lunes 30 de marzo.

Dónde se juega el partido: Estadio Departamental Libertad

El escenario del compromiso será el Estadio Departamental Libertad, en Pasto. Ubicado a gran altitud, este recinto suele convertirse en un factor determinante cuando el equipo local enfrenta a rivales de peso. El contexto geográfico y el respaldo de la hinchada pueden influir en el desarrollo del juego frente a un líder que llega con confianza.

Designación arbitral para la Fecha 14 entre Pasto y Nacional

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío)

Asistente 2: Elkin Abril (Casanare)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Así llega Atlético Nacional al partido

Atlético Nacional es el líder de la Liga BetPlay con 27 puntos en 12 partidos. El equipo dirigido por Diego Arias viene de golear 0-3 a Internacional de Bogotá, consolidando su posición en la cima de la tabla. La contundencia ofensiva y la solidez defensiva han sido fundamentales en su campaña. Nacional buscará mantener su ritmo ganador en una plaza históricamente complicada.

Convocados de Atlético Nacional al partido en Pasto

Arqueros: Harlen Castillo y Kevin Cataño.

Defensores: Néider Parra, César Haydar, Andrés Román, Milton Casco, Samuel Velásquez y Cristian Uribe.

Mediocampistas: Andrés Felipe Marín, Matheus Uribe, Matías Lozano, Xavy Ríos, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Chicho Arango y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias.

Así llega Deportivo Pasto a la Fecha 14

Deportivo Pasto suma 27 puntos en 13 partidos y se mantiene en la parte alta de la clasificación. En su más reciente presentación ganó 1-2 en la visita a Fortaleza, resultado que ratificó su buen momento competitivo.

El equipo buscará aprovechar la localía para igualar en puntos y consolidar su candidatura como protagonista del torneo. El duelo ante el líder representa una prueba directa de su aspiración al título.

Ficha del partido: Pasto vs Atlético Nacional

Competición: Liga BetPlay – Fecha 14

Fecha: Domingo 29 de marzo

Hora en Colombia: 18:20

Estadio: Departamental Libertad, Pasto

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).