La Fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II cerrará su jornada dominical con un duelo entre equipos de realidades opuestas: Boyacá Chicó y Atlético Nacional se enfrentan este domingo 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

El conjunto antioqueño, dirigido por Diego Arias, atraviesa un buen momento en el torneo tras sumar dos victorias consecutivas, mientras que el equipo boyacense sigue sin encontrar regularidad y está comprometido con el descenso. Ambos llegan con necesidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar puntos importantes en el tramo final de la fase regular.

Dónde ver Boyacá Chicó vs Atlético Nacional HOY en TV y ONLINE

El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional contará con transmisión exclusiva en Colombia a través de los siguientes canales y plataformas:

TV: Win Sports+ (canal premium de la Liga BetPlay).

Win Sports+ (canal premium de la Liga BetPlay). Online: plataforma Win Sports Online (Win Play), disponible por suscripción.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el encuentro en directo desde cualquier dispositivo, ya sea por televisión o vía streaming.

Detalles del partido del cuadro verdolaga en Tunja

El escenario será el estadio La Independencia de Tunja, con capacidad para 20 mil espectadores, uno de los más exigentes por su altitud (2.800 metros sobre el nivel del mar). Un factor que suele ser determinante y que podría influir en el rendimiento físico de los visitantes.

Terna arbitral para el partido:

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima)

Asistente 1: Iván Ballesta (Cundinamarca)

Asistente 2: Juan Holguín (Bogotá)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

El uso del VAR garantizará la revisión de jugadas decisivas, dado que esta fase del torneo ya entra en momentos donde cada punto puede definir la clasificación a cuadrangulares o el descenso.

Así llega Atlético Nacional a la visita a Boyacá Chicó

El conjunto verdolaga se ubica en la quinta posición de la Liga BetPlay 2025-II, con 23 puntos en 13 partidos disputados. Bajo el mando de Diego Arias, el equipo ha mostrado una clara mejoría tanto en resultados como en funcionamiento.

Nacional viene de dos victorias consecutivas: primero ante Unión Magdalena (1-2) en Santa Marta y luego frente a Millonarios, en un triunfo clave que devolvió la confianza a la plantilla y a su hinchada. En esos partidos se vio una versión más compacta, con Jorman Campuzano y Matheus Uribe dominando el mediocampo y Alfredo Morelos reencontrándose con el gol.

Convocados de Atlético Nacional para jugar en La Independencia

La presencia de figuras experimentadas como Ospina, Cardona, Uribe y Morelos le otorga jerarquía al equipo, mientras que jóvenes como Toscano y Rengifo comienzan a ganarse minutos en la rotación.

Arqueros: David Ospina y Luis Marquínez.

David Ospina y Luis Marquínez. Defensores: Róyer Caicedo, William Tesillo, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Camilo Cándido y Andrés Román.

Róyer Caicedo, William Tesillo, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Camilo Cándido y Andrés Román. Mediocampistas: Kilian Toscano, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

Kilian Toscano, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona. Delanteros: Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos y Facundo Batista.

Boyacá Chicó, obligado a reaccionar

El panorama del Boyacá Chicó es mucho más complicado. El conjunto ajedrezado se encuentra en la penúltima posición de la tabla con apenas 11 puntos en 13 jornadas, y su principal preocupación es la tabla del descenso, donde ocupa el último lugar.

Los dirigidos por Mario García acumulan cuatro fechas sin ganar y tres derrotas en ese lapso. Su última victoria fue a mediados de agosto, y desde entonces no ha logrado mantener una regularidad en el rendimiento ni mejorar su efectividad ofensiva.

El equipo tunjano intentará hacer valer su localía y la altura de Tunja, apostando por un juego cerrado y transiciones rápidas. La experiencia de Luis Payares en defensa y la capacidad de Henry Plazas en el mediocampo serán claves para frenar a un rival con más jerarquía y profundidad.

Un duelo con historia y realidades opuestas

El enfrentamiento entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional ha sido recurrente en la historia reciente del fútbol colombiano, aunque con dominio verdolaga. En los últimos diez enfrentamientos, Nacional ganó siete, empató dos y perdió solo uno.

Ahora, la diferencia de nómina y momento anímico vuelve a poner a los antioqueños como favoritos. Sin embargo, el terreno y la necesidad del Chicó pueden equilibrar el trámite de un partido que promete intensidad y dramatismo en los minutos finales.

Tunja se prepara para una noche de fútbol en la que Atlético Nacional buscará su tercer triunfo al hilo y Boyacá Chicó intentará frenar su caída en el torneo más importante del país.