La Liga BetPlay 2025-II entra en su recta final y uno de los partidos más atractivos de la Fecha 19 se vivirá en Cali, donde el América recibirá al Unión Magdalena en el estadio Pascual Guerrero. El duelo se disputará este domingo 9 de noviembre a las 6:20 p.m. (hora en Colombia) y marcará un punto clave en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El equipo dirigido por David González llega con la ilusión intacta de asegurar su lugar entre los ocho mejores, impulsado por una racha de cuatro victorias consecutivas que lo tienen en zona de clasificación. Enfrente estará un Unión ya descendido, que afronta sus últimos partidos en la Primera División con la intención de cerrar el torneo de la mejor manera posible.

Dónde ver América de Cali vs Unión Magdalena en TV y online

El partido entre América de Cali y Unión Magdalena tendrá transmisión exclusiva en TV a través de Win Sports+, canal oficial de la Liga BetPlay.

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming Win Sports Online (Win Play), disponible por suscripción para dispositivos móviles, computadores y televisores inteligentes.

Dónde se juega el partido de América de Cali este domingo 9 de noviembre

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali, con una capacidad aproximada de 40.000 espectadores. El escenario vallecaucano vivirá una jornada especial, con una gran expectativa entre la afición americana que confía en ver un nuevo triunfo de su equipo.

Árbitro del partido entre América y Unión Magdalena

El compromiso será dirigido por Steven Camargo (Bogotá), acompañado por Camilo Portela (Cundinamarca) y Jonathan Paniagua (Antioquia) como asistentes. En el VAR estará Paula Fernández (Bogotá), quien tendrá a su cargo la revisión de jugadas determinantes durante el desarrollo del encuentro.

Así llegan América de Cali y Unión Magdalena a la Fecha 19 de la Liga BetPlay

América de Cali vive su mejor momento del torneo. Tras un arranque irregular, los dirigidos por David González encadenaron cuatro victorias consecutivas y alcanzaron los 26 puntos, ubicándose en la octava posición. La más reciente fue un triunfo 0-2 ante Boyacá Chicó como visitante, con goles de Dylan Borrero y Adrián Ramos, que confirmó la recuperación futbolística del equipo.

Y Unión Magdalena llega en un contexto distinto. Con 18 puntos en 18 fechas, el conjunto samario ya confirmó su descenso a la Categoría B, pero busca cerrar la temporada con dignidad y buenos resultados. Su principal reto será sumar fuera de casa ante un rival que atraviesa su mejor momento.

Convocados de América de Cali para el partido ante Unión Magdalena

Arqueros: Joel Graterol y Jorge Soto.

Defensores: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Ómar Bertel.

Mediocampistas: Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Sebastián Navarro, José Cavadía y Joel Romero.

Atacantes: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Luis Ramos Leiva, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Entrenador: David González.

América de Cali, con el objetivo de asegurar su cupo

América de Cali depende de sí mismo para sellar la clasificación a los cuadrangulares y lo hará ante su gente. Un nuevo triunfo le permitiría mantenerse en la zona de privilegio y llegar con confianza al cierre de la fase regular.

Por su parte, Unión Magdalena afrontará el encuentro sin presión, aunque con la motivación de intentar sorprender al conjunto escarlata y dejar una buena imagen en su despedida de la Primera División.

El duelo en el Pascual Guerrero promete intensidad, buen ambiente y una noche en la que América buscará prolongar su racha ganadora en la Liga BetPlay 2025-II.