América de Cali y Santa Fe se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la Fecha 6 de la Liga BetPlay. El duelo reúne a dos históricos del fútbol colombiano que llegan con la necesidad de sumar para acercarse a los primeros puestos de la tabla. El compromiso se disputará el viernes 13 de febrero desde las 20:00 en Colombia.

El estadio Pascual Guerrero será el escenario de este choque entre escarlatas y cardenales, en un contexto que promete intensidad. América busca consolidarse en casa tras resultados recientes irregulares, mientras que Santa Fe quiere trasladar su buen inicio de año, con título incluido, al campeonato liguero. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, designación arbitral y cómo llegan ambos equipos.

América de Cali vs Santa Fe EN VIVO: opciones en TV y streaming

El partido América de Cali vs Santa Fe por la Liga BetPlay se podrá ver en Colombia a través de las señales oficiales:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Streaming online: WIN PLAY.

A qué hora juega América de Cali vs Santa Fe en distintos países

El compromiso está programado para las 20:00 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

Ecuador: 20:00

México (CDMX): 19:00

Estados Unidos (Este): 21:00

Estados Unidos (Centro): 20:00

Argentina: 22:00

Chile: 22:00

España: 03:00 del sábado 14 de febrero.

Dónde se juega el partido de la Liga BetPlay: Estadio Pascual Guerrero

El escenario del partido será el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en Cali. Es la casa de América de Cali y uno de los estadios más emblemáticos del país. Su ambiente suele ser determinante cuando el equipo escarlata juega como local. La presión de la hinchada y el contexto competitivo convierten este duelo en una prueba exigente para ambos conjuntos en la Fecha 6 de la Liga BetPlay.

Designación arbitral para América vs Santa Fe

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Carlos Márquez (Bolívar)

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)

Asistente 2: Julio Hoyos (Córdoba)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

La actuación arbitral será clave en un partido que históricamente suele tener alta intensidad y disputa en cada sector del campo.

Así llega América de Cali a la Fecha 6 de la Liga BetPlay

América de Cali ocupa la décima casilla de la tabla. Ha disputado 4 partidos y suma 7 puntos en el campeonato. Viene de caer en condición de visitante ante Atlético Nacional y de empatar en casa frente a Once Caldas, resultados que lo mantienen en la mitad de la clasificación. El equipo dirigido por David González buscará hacerse fuerte en el Pascual Guerrero para sumar tres puntos que lo acerquen al grupo de los ocho.

Convocados de América de Cali para recibir a Santa Fe

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Defensores: Marlon Torres, Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa y Ómar Bertel.

Mediocampistas: José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Joel Romero.

Delanteros: Dylan Borrero, Daniel Valencia, Darwin Machís, Jan Franc Lucumí, Tilman Palacios, Jordy Camacho y Kevin Angulo.

Entrenador: David González.

Así llega Santa Fe al partido en el Pascual Guerrero

Santa Fe ocupa la posición 12 en la tabla. En lo que va del año ya conquistó la Superliga, pero en la Liga BetPlay solo ha ganado un partido en cinco jornadas. Suma 7 puntos y se mantiene invicto en el torneo. En la fecha anterior empató 1-1 como visitante frente a Fortaleza, resultado que mantiene su regularidad pero también evidencia la necesidad de sumar victorias para escalar posiciones.

Convocados del entrenador Pablo Repetto al partido en Cali

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.

Defensores: Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Christian Mafla y Jhon Rentería.

Mediocampistas: Yeicar Perlaza, Omar Fernández Frasica, Ewil Murillo, Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Luis Palacios y Franco Fagúndez.

Delanteros: Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Edwin Mosquera y Martín Palacios.

Entrenador: Pablo Repetto.

Ficha del partido: América de Cali vs Santa Fe

Competición: Liga BetPlay – Fecha 6

Fecha: Viernes 13 de febrero

Hora en Colombia: 20:00

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).