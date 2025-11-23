La Liga BetPlay 2025-II entra en su fase más determinante con la disputa de la Fecha 2 de los cuadrangulares semifinales y uno de los duelos más atractivos es el que sostendrán América de Cali vs Junior, dos equipos históricos del FPC y protagonistas habituales en instancias definitivas. El partido llega en un momento clave para ambos, pues necesitan sumar para no perder terreno en la lucha por un cupo en la gran final del certamen.

El compromiso se jugará el domingo 23 de noviembre de 2025, en el emblemático estadio Pascual Guerrero, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia). La expectativa en Cali es alta, ya que el equipo local quiere recuperarse frente a su afición y volver a meterse en la pelea del grupo.

Dónde ver América de Cali vs Junior HOY: TV y opción online

La transmisión del encuentro será exclusiva a través de los canales oficiales del fútbol profesional colombiano. En televisión, el partido podrá verse por Win Sports y Win+ Fútbol, las señales autorizadas para emitir los compromisos de los cuadrangulares.

Para quienes prefieran seguir el juego en dispositivos móviles, televisores inteligentes o computador, la opción online estará disponible en Win Play, plataforma que transmitirá el partido en vivo y en alta calidad.

Detalles del partido: América de Cali vs Junior

Competencia: Liga BetPlay 2025-II – Cuadrangulares semifinales (Fecha 2)

Liga BetPlay 2025-II – Cuadrangulares semifinales (Fecha 2) Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Pascual Guerrero, Cali Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Domingo 23 de noviembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

8:00 p.m. (hora de Colombia) Transmisión TV: Win Sports, Win+ Fútbol

Win Sports, Win+ Fútbol Transmisión online: Win Play

Árbitro designado para América vs Junior

La Comisión Arbitral confirmó que el juez central será Wilmar Montaño (Cundinamarca), acompañado por:

Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas)

Jhon Gallego (Caldas) Asistente 2: John Aguilar (Risaralda)

John Aguilar (Risaralda) VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)

Un cuerpo arbitral con experiencia, clave para manejar un partido que históricamente tiene mucha intensidad y exigencia táctica.

Así llegan América de Cali y Junior a la Fecha 2 de los cuadrangulares

América de Cali inició los cuadrangulares con una derrota 1-0 ante Atlético Nacional en Medellín. Pese al resultado, el equipo de David González mostró momentos interesantes y ahora, jugando en el Pascual, buscará recomponer el camino ante su afición.

Por su parte, Junior llega motivado tras vencer 1-0 al DIM en Barranquilla, resultado que lo posiciona de manera favorable de cara a esta segunda jornada. Bajo el mando de Alfredo Arias, el equipo tiburón está mostrando solidez defensiva y mayor claridad en el juego ofensivo.

Convocados de América de Cali para enfrentar a Junior

Arqueros: Joel Graterol y Jorge Soto

Defensores: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Omar Bertel

Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, José Cavadía, Sebastián Navarro y Joel Romero

Delanteros: Cristian Barrios, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Kevin Angulo, Yojan Garcés yTilman Palacios

Entrenador: David González.

Convocados de Junior para visitar el Pascual Guerrero

Arqueros: Mauro Silveira y Jefersson Martínez

Defensores: Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Yeison Suárez, Jermein Peña, Javier Báez y Carlos Olmos

Mediocampistas: Fabián Ángel, Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Jhon Freddy Salazar, José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón y Joel Canchimbo

Delanteros: Guillermo Paiva, Teo Gutiérrez y Steven Rodríguez

Entrenador: Alfredo Arias.