América de Cali y Jaguares protagonizan uno de los partidos más interesantes de la Fecha 8 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos que llegan igualados en puntos y con la necesidad de sumar para consolidarse en el grupo de los ocho. El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero desde las 20:30 en Colombia.

El Estadio Pascual Guerrero será el escenario de un duelo clave en la jornada dominical. América buscará hacerse fuerte en casa tras su más reciente caída como visitante, mientras que Jaguares llega motivado por una victoria contundente ante Santa Fe. Todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver América de Cali vs Jaguares EN VIVO por TV y streaming

El partido América de Cali vs Jaguares por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Streaming online: WIN PLAY

A qué hora se juega América de Cali vs Jaguares, otros países

El compromiso está programado para las 20:30 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 20:30

Perú: 20:30

Ecuador: 20:30

México (CDMX): 19:30

Estados Unidos (Este): 21:30

Estados Unidos (Centro): 20:30

Argentina: 22:30

Chile: 22:30

España: 03:30 del lunes 23 de febrero

Dónde se juega el partido de América de Cali este domingo

El escenario del compromiso será el Estadio Pascual Guerrero, en Cali. Es la casa de América de Cali y uno de los estadios más tradicionales del fútbol colombiano. Con capacidad para más de 35 mil espectadores, suele ser un factor determinante cuando el conjunto escarlata juega como local.

Designación arbitral para la Fecha 8 en el Pascual Guerrero

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Jonnathan Ortiz (Nariño)

Asistente 1: John Aguilar (Risaralda)

Asistente 2: Brayan González (Santander)

VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)

Así llega América de Cali al partido de la Fecha 8

El cuadro dirigido por David González ocupa la novena casilla en la tabla. Ha disputado 6 partidos y suma 10 puntos, lo que lo mantiene cerca del grupo de los ocho.

Viene de perder en la visita a Junior, resultado que frenó su impulso en el campeonato. Por eso, el duelo ante Jaguares representa una oportunidad importante para recuperar terreno y consolidar su rendimiento en casa.

Convocados de América de Cali para recibir a Jaguares

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Jean Fernandes y Jorge Soto. Defensores: Marlon Torres, Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Luis Mina y Ómar Bertel.

Marlon Torres, Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Luis Mina y Ómar Bertel. Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Joel Romero.

Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Joel Romero. Delanteros: John Murillo, Daniel Valencia, Darwin Machís, Jan Franc Lucumí, Tilman Palacios y Kevin Angulo.

John Murillo, Daniel Valencia, Darwin Machís, Jan Franc Lucumí, Tilman Palacios y Kevin Angulo. Entrenador: David González.

Así llega Jaguares a la Fecha 8 de la Liga BetPlay

Jaguares ocupa el puesto 11 en la tabla y también suma 10 puntos, lo que evidencia la paridad en la zona media del campeonato. El equipo llega motivado tras imponerse 3-1 a Santa Fe en condición de local, un resultado que reforzó su confianza ofensiva y su solidez colectiva. Ahora buscará trasladar ese rendimiento a su visita al Pascual Guerrero, en un partido que puede marcar diferencia en la lucha por entrar al grupo de clasificación.

Ficha del partido: América de Cali vs Jaguares

Competición: Liga BetPlay – Fecha 8

Fecha: Domingo 22 de febrero

Hora en Colombia: 20:30

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)

VAR: Stivenson Celeita (Bogotá).