El DIM consiguió un triunfo clave en la Liga BetPlay, justo al cierre de una semana muy especial para el club. Después de lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo volvió a enfocarse en el torneo local y sumó tres puntos que lo mantienen con opciones de pelear por un lugar entre los ocho.

La victoria llegó en condición de visitante ante Jaguares de Córdoba. Fue un partido que empezó complicado para el Poderoso, pero que terminó con una remontada valiosa en el segundo tiempo. El 1-2 final no solo significó un desahogo deportivo, sino también una oportunidad para recortar distancia con los puestos de clasificación.

DIM vs Jaguares: así fue la remontada del Medellín en Montería

El encuentro comenzó con dificultades para el DIM. Durante el primer tiempo el equipo tuvo problemas para controlar el ritmo del juego y terminó recibiendo el primer golpe. A los 38 minutos apareció Duván Rodríguez para adelantar a Jaguares en el marcador. El gol puso en aprietos al equipo visitante, que se fue al descanso con la necesidad de cambiar la historia del partido si quería sumar en el campeonato.

En el segundo tiempo llegó la reacción. El DIM salió con una actitud más ofensiva y logró empatar el encuentro gracias a Léyser Chaverra, quien encontró el camino al gol para devolverle vida al equipo en el marcador. La remontada se completó con otro nombre importante del plantel: Jhon Edwin Montaño. El joven canterano marcó el gol del triunfo y selló el 1-2 definitivo, resultado que le permitió al Poderoso llevarse tres puntos muy valiosos fuera de casa.

Cómo quedó el DIM en la tabla de la Liga BetPlay

La victoria en Montería tuvo un impacto directo en la posición del Medellín en el campeonato. Con este resultado, el equipo llegó a 10 puntos en la tabla de posiciones después de disputar 10 partidos en la fase todos contra todos.

Actualmente el Poderoso se ubica en la casilla 15 de la clasificación, una posición que refleja la irregularidad que ha tenido durante el semestre. Sin embargo, la tabla todavía mantiene todo abierto. El DIM se encuentra a 6 puntos del octavo lugar, la última posición que otorga cupo a los cuadrangulares semifinales. Esa diferencia mantiene viva la esperanza para el equipo antioqueño, que todavía tiene varias jornadas para intentar acercarse a los puestos de clasificación.

Cuántos y qué partidos le quedan al DIM en la Liga BetPlay

El calendario del Medellín todavía ofrece margen para recuperar terreno. El equipo tiene 9 partidos por disputar en lo que resta de la fase todos contra todos. En esos encuentros se definirá si el DIM logra meterse en la pelea por el título o si queda fuera de los cuadrangulares.

Cada punto será determinante en un campeonato que suele definirse en las últimas jornadas. La planificación deportiva del club también deberá tener en cuenta el calendario internacional, ya que el Poderoso participará en la fase de grupos de la Copa Libertadores durante el mismo semestre.

Los partidos del DIM como local en lo que resta del torneo

Uno de los aspectos más importantes del calendario del Medellín es que jugará seis de los nueve partidos restantes en condición de local.

En el estadio Atanasio Girardot recibirá a:

Junior de Barranquilla

América de Cali

Atlético Nacional

Boyacá Chicó

Fortaleza CEIF

Águilas Doradas

Este tramo del calendario puede ser decisivo. Si el DIM logra hacerse fuerte en casa y sumar victorias ante estos rivales, sus posibilidades de clasificación aumentarán considerablemente.

Los partidos del DIM como visitante en la Liga BetPlay

Además de los encuentros en Medellín, el equipo tendrá tres compromisos fuera de casa en el cierre de la fase regular. Los partidos como visitante serán ante:

Independiente Santa Fe

Once Caldas

Alianza FC

Estos encuentros también serán clave, ya que sumar puntos fuera de casa puede marcar la diferencia en la lucha por entrar al grupo de los ocho.

Lo que necesita el DIM para clasificar a cuadrangulares

El objetivo del Medellín en lo que resta del campeonato es claro: recortar la distancia con el octavo lugar y mantenerse en la pelea hasta las últimas fechas. Para lograrlo, el equipo necesitará mejorar su rendimiento y encadenar varias victorias consecutivas. El calendario le ofrece una oportunidad importante gracias a la cantidad de partidos que tendrá como local.

La remontada ante Jaguares en Montería aparece como un punto de partida. Ese resultado no solo permitió sumar tres puntos, sino que también le devolvió confianza a un equipo que busca reaccionar en la Liga BetPlay mientras vive un momento importante en el escenario internacional.