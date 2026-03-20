El DIM vivió una noche de emociones contrastantes en la Liga BetPlay. En el estadio Atanasio Girardot consiguió un triunfo importante que lo mantiene en carrera por la clasificación a los cuadrangulares, pero también sufrió un golpe que genera incertidumbre en su presente deportivo.

La victoria 2-0 sobre Junior de Barranquilla representó un paso adelante en la tabla de posiciones. Sin embargo, el partido terminó dejando una preocupación mayor: la lesión de su delantero y goleador Francisco Fydriszewski, quien abandonó la cancha en medio de evidentes gestos de dolor.

DIM vs Junior: un triunfo que alimenta la ilusión

El Medellín logró imponer condiciones en casa y sumó 3 puntos clave en un momento determinante del campeonato. El equipo mostró orden, intensidad y efectividad para quedarse con una victoria que le permite seguir soñando con la clasificación.

Los goles de Alexis Serna y Francisco Chaverra fueron suficientes para sellar el 2-0. El DIM controló el desarrollo del partido y supo aprovechar sus momentos para marcar la diferencia. Este resultado tiene un valor especial por el contexto. El equipo venía de una victoria como visitante y logró sostener la racha en casa, algo fundamental en la recta final del Todos contra Todos.

Cómo quedó el DIM en la tabla de la Liga BetPlay

Con este triunfo, el Medellín llegó a 13 puntos en 11 partidos disputados, una cifra que lo mantiene en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. El equipo se ubica en la casilla 14 de la tabla, pero con una diferencia que empieza a ser manejable.

Actualmente está a cuatro puntos del octavo lugar, lo que le permite depender de su rendimiento en las fechas restantes. Con ocho partidos por jugar, el panorama sigue abierto. El DIM necesita sostener esta racha positiva para recortar la distancia y meterse en zona de clasificación.

La lesión de Fydriszewski: qué pasó en el Atanasio

La preocupación llegó en los minutos finales del partido. Sobre el minuto 82, en una jugada dividida, Francisco Fydriszewski tuvo un fuerte choque con Daniel Rivera. Tras el impacto, el delantero quedó tendido en el campo con evidentes gestos de dolor.

La escena generó alarma inmediata tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico. ¡Durísimo! Se vio cómo se hizo daño. Desde el banquillo del DIM se informó de manera preliminar que el jugador “se luxó el codo izquierdo”, lo que obligó a su salida inmediata del partido tras recibir atención médica.

Un golpe que preocupa por lo que representa el delantero del Poderoso

La lesión de Fydriszewski no solo genera inquietud por su estado físico, sino también por lo que representa dentro del equipo. El atacante es uno de los hombres más importantes en el frente ofensivo del Medellín. Acumula 22 goles con la camiseta del DIM, consolidándose como una referencia en ataque.

En la temporada actual, ya suma anotaciones importantes, especialmente en el ámbito internacional, donde ha marcado en la Copa Libertadores. Su posible ausencia podría impactar directamente el rendimiento ofensivo del equipo en un momento clave del semestre.

El impacto deportivo de la posible baja de Fydriszewski

El DIM enfrenta un calendario exigente en las próximas semanas, con partidos tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores. Perder a su delantero principal significaría un reto adicional para el cuerpo técnico, que tendría que reorganizar el ataque y buscar alternativas en la plantilla.

Más allá de lo táctico, también hay un componente emocional. Fydriszewski es un jugador determinante, capaz de definir partidos y aportar experiencia en momentos clave. Por eso, la evolución de su lesión será determinante para el futuro inmediato del equipo.

Entre la ilusión y la incertidumbre en el DIM

La victoria ante Junior dejó sensaciones positivas desde lo futbolístico. El equipo suma puntos, mejora en la tabla y mantiene vivas sus opciones de clasificación. Sin embargo, la lesión de su goleador introduce un elemento de incertidumbre en el camino del DIM. El club queda a la espera de un diagnóstico oficial que permita conocer la gravedad de la situación.

Mientras tanto, el Medellín deberá enfocarse en sostener su buen momento en la Liga BetPlay, con la esperanza de que su delantero pueda recuperarse y seguir siendo protagonista en un tramo decisivo de la temporada.