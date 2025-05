Hay regresos que generan sentimientos extraños y este es uno de esos. Juanfer Quintero volverá al Atanasio Girardot, pero no con la camiseta del DIM. Esta vez estará del otro lado, como figura de América de Cali, en lo que será su primer partido frente al Poderoso en Medellín desde su inolvidable paso en 2017.

Aunque ya lo enfrentó en Barranquilla durante su etapa en Junior, esta será la primera vez que lo haga en el estadio donde fue ovacionado, gritó goles inolvidables y levantó al equipo con su talento. La historia pudo ser otra. El club intentó ficharlo para esta temporada. Hubo gestiones, una propuesta seria y hasta respaldo de patrocinadores. Pero no alcanzó. Y hoy, el reencuentro será con emociones cruzadas.

El paso de Juanfer Quintero por Independiente Medellín

En 2017, Juanfer Quintero llegó al Medellín desde el Rennes de Francia. Fue un año que marcó su carrera. Disputó 33 partidos con la camiseta del DIM, anotó 16 goles y registró una asistencia. Pero más allá de los números, dejó una huella emocional profunda en la hinchada, que lo adoptó como uno de los suyos. ¡Es hincha del Poderoso!

En un equipo con irregularidades colectivas, Juanfer fue el talento puro, la pausa, la visión. Volvió a ser feliz en la cancha y desde Medellín relanzó su carrera internacional: poco después firmaría con River Plate, donde alcanzó la gloria continental. Sin embargo, el recuerdo de ese 2017 lo mantuvo siempre vinculado al corazón del hincha rojo.

El regreso al FPC que se esperaba en Medellín

Cuando en 2024 se confirmó que Quintero regresaba al fútbol colombiano tras terminar anticipadamente su vínculo con Racing de Argentina, la ilusión se encendió en Independiente Medellín. Todo parecía indicar que era el momento perfecto para el reencuentro. El jugador estaba libre, el cariño mutuo seguía intacto y las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo su regreso.

En el club se intentó, pero el desenlace fue otro. Juanfer terminó firmando con América de Cali, un gigante del FPC y rival directo del DIM. La noticia impactó a todos. ¿Por qué no volvió? ¿Qué falló? ¿No hubo interés? El club no tardó en salir a explicar lo ocurrido.

Lo que dijo el DIM al fallido regreso de Juan Fernando Quintero: hubo propuesta, pero…

Federico Spada, Director Deportivo de Independiente Medellín, fue quien dio la versión oficial. En rueda de prensa confirmó que sí hubo negociaciones tanto con Racing como con el jugador. Incluso hubo respaldo económico de patrocinadores para fortalecer la oferta. Pero la diferencia económica era muy alta y no se logró cerrar el acuerdo.

“Nosotros tenemos muy buena relación con Racing, hablamos con ellos, hay un tema económico importante y obviamente nosotros ahora no podemos llegar a ese acuerdo. De pronto otros clubes sí, pero Juanfer tuvo nuestra oferta apoyada por algunos patrocinadores. Le hicimos una oferta muy importante, un contrato de tres años, con cosas muy especiales”, explicó.

La versión de Juanfer: respeto, pero con dolor

Desde su nuevo rol en América de Cali, Juan Fernando Quintero también dio su versión con mesura, aunque con una frase que reveló su decepción. “Agradecerle al América que confió en mí, que se la jugó. Sabemos que no era fácil una negociación porque pertenecía a Racing. Uno espera que el equipo de sus amores lo respalde, pero no se pudo”.

Así, dejó en claro que el deseo estaba, pero que las condiciones no se alinearon. No hubo conflicto, pero sí una ausencia que duele. Para muchos, fue una oportunidad que se escapó. Y para él, un regreso que no encontró el camino.

El reencuentro de Juanfer con la tribuna que lo amó

Ahora, el destino lo trae de vuelta al Atanasio Girardot, pero como rival. Con la camiseta de América, en uno de los clásicos más intensos del país, Juanfer pisará de nuevo el césped donde fue ídolo. Y aunque los colores sean otros, las emociones estarán ahí. ¡Y será nada menos que en el inicio de los cuadrangulares semifinales!

La gran pregunta es cómo lo recibirá la hinchada del Medellín. ¿Con aplausos? ¿Con reclamos? ¿Con una mezcla de ambas cosas? Lo que es seguro es que no pasará desapercibido. Porque en el corazón del hincha, Juanfer siempre representará algo más que fútbol: fue talento, fue esperanza, fue alegría en un tiempo difícil.

Una historia que el fútbol aún podría escribir distinto

Tal vez este capítulo no sea el final. Quizás el destino tenga reservado otro momento para que Juanfer vuelva al DIM. Por ahora, vuelve como rival. Pero la memoria no se borra y el cariño no desaparece. Esta noche en el Atanasio será especial, porque más allá del marcador, el fútbol regalará un reencuentro entre una tribuna y un jugador que se marcaron mutuamente para siempre.