Francisco Fydriszewski necesitaba una oportunidad para romper el silencio. La racha sin goles parecía eterna, con 15 partidos del Todos contra Todos sin poder convertir. Pero en los cuadrangulares, con el margen de error al mínimo y la ilusión de todo un equipo en juego, el Polaco apareció. No una, sino dos veces. Y con esos goles, más que puntos, trajo confianza y energía para el grupo.

En cuestión de días, el delantero argentino pasó de ser el foco de dudas a convertirse en una de las piezas más celebradas del DIM. Marcó ante América de Cali en el Atanasio y repitió en Ibagué frente a Deportes Tolima. Él mismo se encargó de contar cómo vivió ese proceso y qué hizo para no bajar los brazos. Hoy, su historia inspira.

Francisco Fydriszewski: de la frustración al desahogo en Independiente Medellín

Fydriszewski llegó a Medellín con el cartel de goleador, pero los primeros partidos no le dieron tregua. Aunque sumaba minutos y aportaba en lo táctico, la pelota no entraba. La ansiedad crecía. Pero cuando más lo necesitaban, en el debut de los cuadrangulares, apareció. Jugó solo cuatro minutos ante América de Cali y en ese corto tiempo marcó el gol del empate con un cabezazo certero.

El grito de gol fue el reflejo de todo lo que venía conteniendo. Había pasado mucho tiempo, muchas jornadas de trabajo en silencio, de sostenerse mentalmente a pesar de las críticas. Su primer tanto con el DIM llegó cuando más valía: en los cuadrangulares, en casa, y frente a un rival directo.

La clave, en palabras del Polaco: la clave fue la constancia

Tras su segunda anotación, en la victoria sobre Tolima en Ibagué, el Polaco tomó la palabra en rueda de prensa: “El delantero agarra confianza con los goles, pero yo vengo mentalizado desde los primeros partidos”, dijo. “Cuando no estaba convirtiendo, venía trabajando duro porque sabía que en algún momento se rompía la racha. Me agarró en un muy buen momento. Cuando me tocó estar un mes afuera por lesión, entrené el doble, siempre estuve fuerte de la cabeza”, contó.

El gol ante Tolima fue el 1-1 parcial, clave para que el Poderoso remontara un marcador por primera vez en el semestre. Terminó siendo victoria 1-3 que dejó al DIM como líder del grupo. El momento perfecto para que Francisco Fydriszewski hablara con los goles y reafirmara lo que había construido desde el esfuerzo silencioso.

El respaldo incondicional del grupo en Fydriszewski

Más allá de las palabras, en la cancha se nota el respeto que el plantel le tiene al delantero. En cada gol suyo, las celebraciones dicen mucho: todos corren a abrazarlo, lo levantan, lo empujan a seguir creyendo. Esa comunión fue clave para que Fydriszewski no se viniera abajo durante los meses sin gol.

“El equipo está muy contento y se ve la alegría cada vez que convierto. Eso también me llena, porque hay unión, hay respaldo, y eso te empuja a dar más”, dijo él mismo con emoción tras su anotación más reciente.

El DT Alejandro Restrepo también habló: “Se lo merecen”

Alejandro Restrepo, el entrenador del DIM, también se refirió al momento que vive su goleador. Desde el principio, defendió su trabajo más allá de los números, y ahora celebra los frutos de ese proceso. “Nos alegra muchísimo que él y Brayan (León) hayan convertido. Para cualquier equipo es fundamental que sus delanteros vivan del gol. Es su objetivo. Es por lo que entrenan y se esfuerzan en la semana”, aseguró el técnico.

Y añadió: “Que reciban esa recompensa en un partido tan importante nos alegra muchísimo. Felicitarlos porque han hecho un esfuerzo para que el triunfo se dé. Ojalá que este inicio que han tenido con los goles en el cuadrangular sea un presagio para que conviertan muchos más”.

Lo que viene: un goleador en alza para la recta final de la Liga BetPlay

Fydriszewski ahora juega con otra energía. Con dos goles en dos partidos, la presión ha cambiado por motivación. El equipo lo necesita y él lo sabe. Pero más allá de las estadísticas, su historia habla de carácter, resiliencia y trabajo silencioso. De creer cuando nadie más lo hace y de responder justo cuando más se necesita. En el DIM sueñan con llegar a la final. Y si lo logran, seguro será con un Polaco inspirado, escribiendo nuevos capítulos con cada grito de gol.