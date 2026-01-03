El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano empieza a ganar intensidad y uno de los nombres que más ruido genera en las oficinas y en la hinchada es el de Frank Fabra. El experimentado lateral izquierdo, actualmente agente libre, aparece en el radar de Independiente Medellín como una posibilidad real para reforzar una zona clave de la cancha de cara a la temporada 2026.

El interés no es nuevo ni improvisado. El DIM conoce bien al jugador, no solo por su trayectoria internacional, sino porque ya supo vestir la camiseta roja en el pasado. Hoy, con un escenario contractual distinto y un mercado abierto, las condiciones vuelven a cruzarse, aunque el desenlace aún depende de factores determinantes.

Un nombre que vuelve a escena en el mercado del FPC

Tras cerrar un ciclo de diez temporadas en Boca Juniors, Frank Fabra quedó oficialmente libre luego de que el club argentino optara por no extender su contrato. Esa decisión abrió la puerta a consultas desde distintos frentes, pero es el Independiente Medellín el club que, a esta altura, aparece mejor posicionado en las conversaciones.

Desde la dirigencia del Poderoso de la Montaña reconocen que el perfil del jugador genera interés por su experiencia, liderazgo y recorrido internacional, especialmente en una posición donde históricamente el club ha buscado estabilidad y jerarquía.

Diálogos en marcha y análisis interno

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, existen contactos preliminares entre el entorno del futbolista y la cúpula directiva del DIM. El objetivo inicial ha sido evaluar si el eventual regreso de Fabra es viable tanto desde lo deportivo como desde lo financiero.

El club no quiere apresurarse. La idea es determinar si la llegada del lateral encaja en el proyecto que se está estructurando para 2026, entendiendo que se trata de un jugador con peso específico, pero también con un perfil que exige un análisis detallado.

Los dos puntos que definen la operación

El posible fichaje de Frank Fabra por el DIM está condicionado por dos aspectos clave. El primero es el económico. Para que la negociación avance, el jugador deberá ajustar sus pretensiones salariales a la realidad del fútbol colombiano, algo que, según trascendió, no sería un obstáculo definitivo.

El segundo factor es estrictamente deportivo y allí aparece el mayor interrogante. La postura del cuerpo técnico, encabezado por Alejandro Restrepo, no ha sido del todo favorable en una primera instancia.

La visión del cuerpo técnico

En reuniones iniciales con la dirigencia, Alejandro Restrepo dejó clara su postura: reconoce y valora la trayectoria de Fabra, pero considera que, por edad y estado físico, su perfil no encaja completamente en la idea de juego que pretende implementar.

El entrenador prioriza laterales con alto despliegue físico, intensidad sostenida y capacidad para repetir esfuerzos durante los 90 minutos. No obstante, las partes acordaron revisar el tema nuevamente en los próximos días y reabrir el análisis para evaluar escenarios intermedios que acerquen posiciones.

Un antecedente que juega a favor

El regreso de Fabra al DIM tendría un fuerte componente emocional y deportivo. En 2015, el lateral disputó 24 partidos oficiales con el club, mostrando un rendimiento que le permitió dar el salto al exterior. De hecho, Independiente Medellín fue su último equipo en Colombia antes de iniciar su etapa internacional.

Además del DIM, Fabra defendió camisetas importantes del FPC como Envigado FC y Deportivo Cali, acumulando regularidad y experiencia antes de consolidarse en el fútbol argentino.

Una década en Boca y un palmarés de peso

Durante su extensa etapa en Boca Juniors, Frank Fabra disputó más de 250 partidos oficiales, marcó 14 goles y levantó nueve títulos, siendo protagonista en torneos locales e internacionales. Ese recorrido lo posiciona como uno de los laterales colombianos más exitosos de los últimos años.

En meses recientes, otros clubes del país, como Millonarios FC y Deportivo Cali, consultaron por su situación, aunque las charlas no avanzaron por diferencias económicas.

El deseo del jugador y el escenario que se abre

El objetivo de Fabra es claro: regresar al fútbol colombiano, competir con continuidad y cerrar su carrera en el país. En ese escenario, el DIM aparece como una opción concreta, aunque el desenlace final dependerá del aval definitivo del cuerpo técnico.

Por ahora, las conversaciones continúan. Si las condiciones se alinean, el regreso de Frank Fabra podría convertirse en uno de los movimientos más resonantes del mercado de fichajes rumbo a 2026.