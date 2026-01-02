El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano empieza a tomar ritmo en este 2 de enero de 2026, y uno de los clubes que más presión siente es el DIM. Tras un 2025 irregular y varios años sin títulos, la dirigencia entendió el mensaje de la hinchada y decidió mover fichas con rapidez para comenzar a lavar la cara deportiva desde el arranque del nuevo proyecto.

En ese contexto, el Independiente Medellín espera hoy en su sede a dos incorporaciones que apuntan directamente a fortalecer el vestuario: experiencia, liderazgo y recorrido para un grupo golpeado. Ambos futbolistas llegarán para cumplir exámenes médicos y ponerse de inmediato a órdenes del técnico Alejandro Restrepo.

Dos refuerzos que ya generan ilusión en la hinchada del DIM

El arquero uruguayo Salvador Ichazo (33 años) y el delantero Yony González (31 años) son esperados este jueves en las toldas rojas tras alcanzar un acuerdo total con el club. En el entorno del Poderoso hay optimismo, no solo por los nombres, sino por el perfil de los jugadores elegidos para iniciar el 2026.

Ichazo firmará contrato con el DIM por dos años, hasta diciembre de 2027; mientras que González, también con vínculo hasta 2027, llega para ocupar el lugar que dejó Luis ‘Chino’ Sandoval, quien continuará su carrera en Deportes Tolima. La apuesta es clara: jerarquía inmediata, sin procesos largos de adaptación.

El arco del DIM y otra apuesta uruguaya tras el adiós de Aguerre

El Independiente Medellín se prepara para un cambio sensible en una posición clave. Tras la salida de Washington Aguerre, el club decidió mantener una línea que le dio resultados recientes y volvió a mirar hacia Uruguay para encontrar a su nuevo guardián.

El nombre que tomó fuerza es el de Salvador Ichazo, un arquero con experiencia internacional, conocimiento del FPC y un perfil que encaja con las exigencias del club. La dirigencia priorizó continuidad, liderazgo y adaptación inmediata, tres aspectos que el uruguayo cumple.

Quién es Salvador Ichazo: experiencia y liderazgo para el arco rojo

Con 33 años, Ichazo es un guardameta formado en el fútbol uruguayo, con una carrera marcada por la regularidad y la competencia en contextos exigentes. Destaca por su lectura de juego, manejo del área y personalidad para asumir responsabilidades en plazas de alta presión.

Para el DIM, su llegada responde a una necesidad clara: un arquero que llegue listo para competir desde el primer día y que ordene una defensa que sufrió altibajos durante el último año.

El contrato de Ichazo con el DIM: estabilidad hasta 2027

La propuesta del Independiente Medellín contempla un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027, una señal de planificación a mediano plazo. El club busca estabilidad en el arco y evitar soluciones transitorias que generen incertidumbre.

Un punto clave en la negociación es que Ichazo llega como agente libre, tras finalizar su vínculo con Deportivo Pereira, lo que facilitó el acuerdo y permitió enfocar la inversión en lo deportivo.

Yony González, un refuerzo con recorrido y vigencia en el FPC

A sus 31 años, Yony González arriba al Atanasio Girardot respaldado por una temporada sólida. En su último paso por Águilas Doradas mostró regularidad, superó problemas físicos y volvió a ser determinante.

Durante el último año registró 10 goles y 2 asistencias en 36 partidos, además de aportar intensidad, recorrido por banda y sacrificio táctico. Con su llegada al DIM, suma su quinto club en el Fútbol Profesional Colombiano, tras pasar por Envigado FC, Junior, Deportivo Cali y el conjunto antioqueño.

Una carrera internacional que aporta jerarquía al proyecto

Más allá de su recorrido local, Yony González cuenta con una trayectoria internacional que pesa. En Europa pasó por Benfica y Portimonense, y tuvo una experiencia en la MLS con LA Galaxy.

No obstante, fue en Brasil donde consolidó gran parte de su carrera, defendiendo camisetas de peso como Fluminense, Corinthians, Ceará, Atlético Goianiense y Paysandú. Ese bagaje fue determinante para que el DIM apostara por su fichaje pensando también en la Copa Libertadores.

Un delantero polifuncional que encaja en la idea de Alejandro Restrepo

El visto bueno del técnico Alejandro Restrepo fue inmediato. El entrenador valora especialmente la polifuncionalidad de González, un atributo clave para el modelo de juego que pretende implementar en 2026.

Yony puede desempeñarse como:

Extremo , atacando desde la banda

, atacando desde la banda Media punta , detrás del centro delantero

, detrás del centro delantero Delantero centro, ocupando el área

Esa versatilidad le ofrece al cuerpo técnico múltiples variantes ofensivas y soluciones inmediatas según el contexto de cada partido.