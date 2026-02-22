La irrupción del joven volante caucano encendió las alarmas en el mercado. Con apenas 19 años y un puñado de partidos en la élite, Halam Loboa pasó de promesa silenciosa a realidad indiscutida en el DIM, despertando interés concreto desde el exterior mucho antes de lo que imaginaban en el entorno del club.

Su crecimiento acelerado no solo ilusiona a la hinchada de Independiente Medellín, sino que también obligó a la dirigencia a fijar postura frente a sondeos que ya no son simples rumores.

Un ascenso meteórico en la Liga BetPlay

Loboa suma 25 partidos como profesional, pero fueron especialmente sus últimos siete encuentros en 2026 los que terminaron de convencer a ojeadores y directivos internacionales. En ese tramo mostró personalidad, criterio con el balón y una madurez impropia para su edad.

Bajo la conducción de Alejandro Restrepo, el mediocampista se consolidó como titular en el esquema del DIM, a pesar de su corto recorrido en la Liga BetPlay. Su desparpajo para jugar, su seguridad en la primera línea del mediocampo y su capacidad para distribuir con limpieza lo convirtieron en pieza clave del funcionamiento colectivo.

El impacto fue inmediato: consultas formales desde la MLS, clubes de Brasil y hasta del fútbol de Ucrania comenzaron a llegar a los despachos del cuadro antioqueño.

Estreia internacional do Halam Loboa. 19 aninhos. pic.twitter.com/AnUYNRycB3 — Davi Correia (@odavicorreia) February 18, 2026

El precio que puso el DIM y la estrategia del club

Ante el creciente interés, en el Independiente Medellín decidieron manejar la situación con cautela. Aunque los contactos han sido permanentes, la postura institucional es firme.

De manera informal, el club comunicó a los interesados que el jugador no saldrá por menos de 3 millones de dólares en este momento. Además, dejaron claro que su cotización podría elevarse en el corto plazo, especialmente porque el volante ya debutó en la Copa Libertadores y se proyecta que tenga mayor rodaje internacional durante 2026.

En la interna del club existe una estrategia clara: sostener al futbolista al menos hasta junio, permitir que continúe sumando minutos en el torneo continental y, si su rendimiento mantiene la curva ascendente, estructurar una venta que pueda superar los 5 millones de dólares.

🎙️ «Lo único que le queda a Deportivo Independiente Medellín 🔴 es disfrutar a Halam Loboa lo que le queda en el equipo; es la joya de la corona y hay que venderlo»,

David Gutiérrez en #CambioDeFrente ️📺 Conéctate con #CambioDeFrente de lunes a viernes a las 6:00 p.m. pic.twitter.com/qQiMzAy6xa — Telemedellín (@Telemedellin) February 19, 2026

El perfil que seduce al mercado internacional

Las características de Loboa encajan con lo que hoy buscan los clubes del exterior en un mediocampista moderno. Aunque se posiciona en la primera línea, no se limita a recuperar balones. Tiene lectura para anticipar jugadas, capacidad para distribuir con criterio y una intuición interesante para llegar a zonas de definición.

En el cuerpo técnico valoran no solo sus condiciones técnicas, sino también su personalidad competitiva. Para Restrepo, más allá de la edad, el volante se comporta como un futbolista consolidado, con liderazgo silencioso y determinación en partidos de alta exigencia.

Mientras tanto, los propietarios del DIM confían en poder controlar la situación en el corto plazo, aunque reconocen que retenerlo más allá de mitad de año será complejo si las propuestas se formalizan con cifras acordes a su proyección.

El desafío para el club es doble: aprovechar su talento para buscar la clasificación definitiva a la fase de grupos de la Copa Libertadores y, al mismo tiempo, potenciar su vitrina internacional para que, cuando llegue el momento de la operación final, el negocio sea tan redondo como su crecimiento dentro del campo.