Washington Aguerre ha logrado en pocos meses algo que no todos los arqueros del DIM consiguen: conectar con la hinchada desde el carácter, el juego y la autenticidad. Desde que llegó a Independiente Medellín, el uruguayo ha demostrado seguridad en el arco y una actitud que muchos comparan con la del Dibu Martínez. La energía, los gestos, el desparpajo: para algunos, es “el Dibu uruguayo”.

Se lo han hecho saber algunos aficionados y fue pregunta directa en una entrevista con El Colombiano. Y ante eso, el propio Aguerre no se esconde. Respondió a esa comparación con sinceridad y una sonrisa. Lo que dijo confirma que más allá de lo futbolístico, hay una personalidad que marca diferencia y que hace parte del alma de este Medellín que vuelve a ilusionar.

Washington Aguerre: “Esa locura hace parte de mi personalidad”

Cuando le mencionaron esa etiqueta que ha empezado a circular en redes sociales y entre los hinchas, Aguerre no se molestó. Al contrario, lo tomó con naturalidad y algo de humor: “La comparación con el Dibu Martínez la tomo bien. Con humor también. Tenemos algo en común y es esa ‘locura’ que nos gusta provocar, pero siempre respetando al rival y a la hinchada, obviamente”, dijo. “Son cosas que nos divierten, que hacen parte del folclor del fútbol. Es algo que no se ve mucho hoy en día”.

Y más allá de parecer una estrategia reciente, el arquero explicó que ese estilo suyo tiene raíces más profundas: “Lo vengo haciendo desde hace ya un tiempito. Obviamente se notó más el año pasado, cuando jugué torneo internacional, pero lo tomo con buen humor y… bueno, vamos a ver qué podemos hacer para este campeonato”.

Una personalidad que siempre acompañó a Aguerre

Washington Aguerre no está imitando a nadie. No se trata de una pose ni de un intento por generar polémica. Lo suyo es auténtico, lo lleva desde que empezó en el fútbol profesional: “Eso hace parte de mi personalidad. Siempre fui así. El tema es que todo apareció cuando estaba en Peñarol. Pero siempre lo he hecho, me gusta. Lo hago con respeto hacia el otro equipo”.

Y aunque el fútbol moderno parece exigir seriedad, neutralidad y prudencia, Aguerre va por otro camino. Disfruta lo que hace, se involucra emocionalmente en cada jugada y le entrega a los hinchas ese toque de adrenalina que muchas veces diferencia al ídolo del jugador correcto.

Números que respaldan su actitud en el DIM

Hasta el momento, los números de Aguerre en el DIM son contundentes. Ha disputado 16 partidos en la temporada 2025, dejando su arco en cero en 9 ocasiones y recibiendo apenas 8 goles. Ese rendimiento lo convierte en una de las piezas más determinantes del equipo dirigido por Alejandro Restrepo, que ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales.

Y aunque el DIM clasificó en la octava posición del Todos contra Todos, el poder defensivo que representa Aguerre es una de las grandes esperanzas para el equipo en su camino hacia el título. Será clave en un cuadrangular donde se medirá con América de Cali, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, equipos que exigen máxima concentración.

Un arquero que conecta con la tribuna del Poderoso

Más allá de las estadísticas, hay algo que empieza a sentirse en el ambiente del Medellín: Aguerre le cae bien al hincha. Su energía, su forma de vivir los partidos y ese estilo de juego que puede incomodar al rival, pero emociona al aficionado, han hecho que se convierta en una figura diferencial.

No se trata solo de atajar. Es lo que transmite. Lo que dice. Lo que celebra. Lo que provoca. Por eso, aunque la comparación con el Dibu Martínez no fue algo que él buscara, Aguerre se siente cómodo en ese molde que rompe los esquemas clásicos del arquero sobrio. Y si sigue tapando como hasta ahora, todo indica que esta historia apenas comienza.