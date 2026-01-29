La Liga BetPlay 2026-1 continúa su recorrido y la Fecha 3 presenta un duelo con contrastes marcados en el sur del país. Deportivo Pasto recibe a Millonarios en un partido que enfrenta a dos equipos con realidades opuestas en este inicio de campeonato, tanto por resultados como por sensaciones futbolísticas.
El encuentro se disputará el miércoles 28 de enero de 2026, desde las 8:30 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Departamental Libertad, un escenario históricamente exigente para los visitantes. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el equipo arbitral, el momento de cada club y la lista de convocados del conjunto embajador.
Dónde ver Deportivo Pasto vs Millonarios en TV y online
El partido tendrá transmisión exclusiva a través de los canales oficiales del fútbol profesional colombiano:
- TV: Win+ Fútbol
- Streaming: Win Play.
Estadio y horario del partido de Millonarios en Pasto
El compromiso se jugará en el Departamental Libertad de Pasto, un estadio donde la altura y las condiciones climáticas suelen influir en el desarrollo del juego. El pitazo inicial está programado para las 8:30 de la noche, en horario estelar, con un ambiente que promete alta intensidad desde las tribunas.
Árbitro del partido y equipo VAR
La Comisión Arbitral designó a Wilmar Roldán (Antioquia) como juez central del encuentro, uno de los árbitros con mayor experiencia en el país. Estará acompañado por:
- Asistente 1: Mary Blanco (Boyacá)
- Asistente 2: Diego Ospina (Quindío)
- VAR: Ricardo García (Santander).
Así llegan Deportivo Pasto y Millonarios a la Fecha 3 de la Liga BetPlay
Deportivo Pasto atraviesa un inicio de semestre ideal. Bajo la dirección técnica de Jonathan Risueño, el equipo nariñense ganó sus dos primeros partidos del campeonato: 1-0 ante el DIM y 1-2 frente a Águilas Doradas. Con seis puntos de seis posibles, el conjunto volcánico se ha mostrado sólido en defensa y efectivo en ataque, consolidando rápidamente la idea del nuevo cuerpo técnico.
Millonarios, en cambio, vive un panorama complejo. El equipo azul perdió en sus dos primeras presentaciones, cayendo 2-1 ante Atlético Bucaramanga y 1-2 frente a Junior. Estos resultados lo obligan a reaccionar de inmediato para no quedar rezagado en la tabla, especialmente antes de que avance el calendario y aumente la presión.
Convocados de Millonarios para el partido en Pasto
El cuerpo técnico en cabeza de Hernán Trres definió la nómina de jugadores que viajarán al sur del país en busca de los primeros puntos del semestre:
- Arqueros: Diego Novoa y David Rodríguez.
- Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.
- Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.
- Delanteros: Radamel Falcao García, Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras.
Ficha del partido: Deportivo Pasto vs Millonarios
- Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 3
- Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026
- Hora: 8:30 p.m. (Colombia)
- Estadio: Departamental Libertad (Pasto)
- TV: Win+ Fútbol
- Streaming: Win Play
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Ricardo García (Santander)
Un partido clave en la Fecha 3, con Deportivo Pasto defendiendo su arranque perfecto y Millonarios buscando un punto de quiebre en su inicio de temporada.