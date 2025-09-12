El partido entre Millonarios y Deportivo Pasto terminó con victoria albiazul por 1-0, pero los últimos minutos estuvieron marcados por la controversia. En tiempo de adición, el atacante Johan Caicedo cayó en el área tras un choque con el arquero Diego Novoa, en una acción que todo el cuadro visitante reclamó como penalti.

Sin embargo, el árbitro Bismarks Santiago decidió no sancionar la jugada ni acudir al VAR para revisarla. El hecho desató la inconformidad del conjunto nariñense y, tras el compromiso, el capitán Johan Caicedo contó en Caracol Radio lo que el juez le dijo en medio de los reclamos por la jugada.

Lo que respondió el árbitro Bismarks Santiago a los reclamos de Deportivo Pasto

Según Caicedo, la respuesta del central fue directa y dejó claro que no consideraba la acción como falta dentro del área. Así lo dijo en la entrevista:

“Ni se inmutó por más que la gente le reclamó y le pidió que revisara el VAR. No hizo el debido procedimiento como lo manda el reglamento. Dijo que fue un contacto normal de partido y no expresó nada más (…). Siempre se mantuvo en su posición, no escuchaba a nadie, ni escuchó el VAR, creo”.

Con esas palabras, el capitán resumió la sensación de frustración del plantel pastuso, que esperaba al menos una revisión de la jugada en pantalla.

Cómo fue la jugada con Diego Novoa, según Johan Caicedo

El atacante también explicó con detalle lo sucedido en la acción que pudo cambiar el rumbo del partido: “Como todos lo vieron, la pelota está en el aire. Pensé en meterme pero vi que el arquero la tenía controlada, entonces solo me moví. Intentó entrar en la jugada, él salta y estira la pierna. Me impacta sobre el brazo, el pecho y sobre la cabeza”.

Caicedo terminó con golpes visibles y la camiseta rota tras el choque, lo que, según él, daba pruebas claras de que había sido una falta que merecía al menos la revisión en el VAR.

El reclamo de Deportivo Pasto por el arbitraje en el Campín

La versión de Caicedo se suma a la inconformidad expresada por el entrenador Camilo Ayala, quien en rueda de prensa también criticó duramente la decisión arbitral. Ambos coincidieron en que, con las herramientas que existen actualmente, no había justificación para no consultar la jugada en video.

Para Pasto, la falta de revisión empañó el esfuerzo de los jugadores en el Campín y dejó la sensación de que la decisión fue tomada sin la serenidad que ameritaba el momento.

La polémica en el uso del VAR

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la aplicación del VAR en la Liga BetPlay. Aunque la herramienta fue diseñada para evitar errores claros y obvios, su utilización sigue siendo motivo de debate, especialmente cuando los árbitros deciden no apoyarse en ella para revisar acciones que podrían cambiar un resultado.

La frase de Caicedo, “dijo que fue un contacto normal de partido”, refleja la percepción de los jugadores de Pasto: la jugada fue minimizada y tratada como una acción más, a pesar de que las imágenes mostraban un impacto fuerte entre arquero y delantero.

Lo que viene para Pasto después de la polémica en la Liga BetPlay

Más allá de la derrota y la controversia arbitral, Deportivo Pasto deberá enfocarse en recuperar terreno en la Liga BetPlay, aunque la sensación de injusticia seguirá rondando al plantel. La palabra del capitán dejó claro el malestar, pero también abrió el debate en torno al liderazgo arbitral en partidos de alta tensión.

El caso de la jugada en El Campín pasará a ser uno de los momentos más discutidos de la jornada, sumando un nuevo capítulo a la larga lista de polémicas en el fútbol colombiano.