La reciente goleada de Deportivo Cali dejó muchos temas para analizar: el rendimiento colectivo, la contundencia ofensiva y la conexión con la hinchada. Sin embargo, más allá del marcador abultado, hubo una imagen puntual que no pasó inadvertida y que rápidamente se volvió tema de conversación entre aficionados y en redes sociales.

En medio de un partido que terminó siendo redondo para el cuadro verdiblanco, Titi Rodríguez protagonizó una escena tan curiosa como llamativa: tras fallar una ocasión clara de gol, rompió su camiseta en un gesto de impotencia. Lo particular es que esa acción ocurrió en un duelo que, paradójicamente, cerró con doblete suyo ante Deportivo Pasto.

Una goleada que tuvo de todo para Deportivo Cali

El partido ante Deportivo Pasto fue uno de esos encuentros que quedan marcados por múltiples historias. Cali fue superior, encontró espacios, tuvo eficacia en ataque y logró reflejarlo en el marcador. Dentro de ese contexto, Titi Rodríguez fue una de las grandes figuras, aportando dos goles que ayudaron a sellar la goleada.

No obstante, el fútbol rara vez se resume solo en estadísticas. Entre celebraciones y goles, hubo una jugada que cambió el tono del momento: una definición fallada que parecía cantada y que desató una reacción visceral del atacante.

La jugada que desató la reacción de Titi Rodríguez

Corría uno de los pasajes más favorables del partido cuando Steven Rodríguez quedó de cara al arco. La acción parecía diseñada para terminar en gol, una de esas oportunidades que el delantero suele resolver con frialdad. Pero esta vez no entró.

El balón se fue, el estadio reaccionó con sorpresa y el propio jugador quedó incrédulo. Fue ahí cuando, en cuestión de segundos, llegó el gesto que captaron las cámaras: el delantero tiró de su camiseta con tanta fuerza que terminó rompiéndola.

La explicación de Titi Rodríguez: ¿Por qué rompió la camiseta verdiblanca?

Tras el partido, el propio protagonista se refirió a lo sucedido en entrevista con Blu Radio, despejando cualquier duda sobre el gesto.

“Donde haga ese gol hay que cerrar el estadio. Esa definición europea… casi la meto ahí. Me dio impotencia porque vi el gol muy hecho. Me aceleré, ya prácticamente lo tenía listo y cuando no entró dije ‘cómo te comes eso’”, explicó entre risas.

El atacante también relató el momento exacto en el que ocurrió lo inesperado: “Ahí fue cuando rompí la camiseta y vi que eso se me bajó hasta el ombligo”, contó, tomándolo con humor después de la adrenalina del partido.

El rendimiento de Titi Rodríguez en Deportivo Cali

Steven Rodríguez llegó a Deportivo Cali como fichaje tras coronarse campeón con Junior. Llegó y rápidamente encajó. Ha jugado los 4 partidos del equipo en el semestre. Fue titular en uno, con 202 minutos de juego y 3 goles marcados. Anotó en las victorias ante el DIM y Deportivo Pasto, esta última con doblete.

Una imagen que refleja el momento de Deportivo Cali

La escena de la camiseta rota también terminó siendo una metáfora del momento que vive el equipo. Un Cali intenso, emocional, que busca ser protagonista y que no se conforma con lo mínimo. En ese contexto, la reacción de Rodríguez encajó con el espíritu de un partido jugado a máxima intensidad.

La goleada, los goles y la anécdota de la camiseta quedaron como parte de una misma historia: la de una noche en la que todo salió bien, pero en la que también quedó claro que, para algunos protagonistas, siempre hay margen para exigir un poco más.