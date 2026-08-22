La cantera del Deportivo Cali vuelve a ser protagonista en el mercado internacional. Matías Orozco, uno de los talentos más prometedores surgidos recientemente de las divisiones menores del conjunto verdiblanco, continuará su carrera en la Premier League después de que el club aceptara una oferta definitiva por el mediocampista de apenas 18 años.

La intención inicial del Deportivo Cali era conservar al futbolista durante algunos meses más para que completara el segundo semestre en Colombia. Sin embargo, la magnitud de la propuesta y el proyecto presentado al jugador terminaron inclinando la balanza hacia una transferencia que también tendrá un impacto importante en las finanzas de la institución.

Deportivo Cali cerró una venta récord por Matías Orozco

Aunque el nombre del club inglés que adquirió los derechos del mediocampista todavía no ha sido revelado oficialmente, sí quedó establecida la cantidad que recibirá el Deportivo Cali.

La operación fue cerrada por 6 millones de euros limpios para el cuadro Azucarero, cifra que convierte la transferencia en la venta más importante de la historia de la institución por un futbolista formado en sus divisiones menores.

La negociación llega después de varios meses de seguimiento internacional. Diferentes clubes europeos habían observado la evolución de Orozco y, semanas atrás, incluso estuvo muy cerca de concretarse una propuesta procedente de Países Bajos.

Sin embargo, las personas que acompañan la carrera del futbolista recomendaron esperar ante la posibilidad de que apareciera una oportunidad de mayor impacto. Esa decisión terminó dando resultado con una oferta proveniente de la máxima categoría del fútbol inglés.

El salto también tendrá consecuencias importantes para el propio jugador, que pasará a percibir ingresos considerablemente superiores a los que tenía durante su etapa en Colombia.

¿Qué llamó la atención de los clubes europeos?

La consolidación de Orozco en el fútbol profesional se produjo a una velocidad que despertó el interés de diferentes observadores internacionales.

A sus 18 años, el mediocampista ha mostrado características que lo han convertido en uno de los principales proyectos de la cantera del Deportivo Cali:

Personalidad para competir en escenarios exigentes.

para competir en escenarios exigentes. Seguridad con el balón y confianza para participar en la construcción del juego.

y confianza para participar en la construcción del juego. Capacidad para anticipar las acciones de los rivales.

Intensidad para recuperar la pelota.

Buena lectura táctica.

Madurez para administrar los diferentes ritmos de un partido.

En apenas un año, el futbolista pasó de debutar con el primer equipo a convertirse en una de las principales joyas exportables de la institución.

Ese crecimiento acelerado terminó despertando el interés suficiente para que una propuesta desde la Premier League cambiara por completo el futuro inmediato del jugador.

Dudamel quería mantenerlo en Deportivo Cali

Rafael Édgar Dudamel también intentó evitar que la salida se produjera de manera inmediata.

El entrenador venezolano consideraba a Orozco una pieza importante dentro de su estructura y planteó la posibilidad de que permaneciera cedido durante algunos meses para completar la campaña con Deportivo Cali.

La alternativa, sin embargo, no prosperó.

Los nuevos propietarios del futbolista optaron por iniciar cuanto antes su proceso de adaptación al fútbol inglés, tanto desde el punto de vista deportivo como en los diferentes aspectos relacionados con su nueva vida fuera de las canchas.

Por esa razón, el mediocampista tendría previsto viajar este mismo lunes al Reino Unido para incorporarse a su nuevo club y comenzar su proceso de integración.

Una transferencia que representa mucho para el Cali

La salida de Orozco genera un impacto deportivo evidente para Deportivo Cali, pero también supone una noticia positiva desde el punto de vista financiero.

Los 6 millones de euros limpios que recibirá la institución representan una inyección económica de gran importancia en un momento en el que el club continúa trabajando para fortalecer sus finanzas.

Al mismo tiempo, la operación vuelve a poner en valor el trabajo realizado en las divisiones menores del cuadro verdiblanco. La cantera logra proyectar nuevamente a uno de sus futbolistas hacia una de las competencias más importantes del mundo y convierte ese proceso formativo en una transferencia histórica.

Matías Orozco seguirá vinculado a la Selección Colombia

El salto a Inglaterra tampoco significará el final de su proceso con las selecciones juveniles.

Desde el nuevo entorno del futbolista existe disposición para facilitar las convocatorias de Matías Orozco a la Selección Colombia Sub-20, por lo que su llegada a la Premier League no debería impedir que continúe haciendo parte de la estructura de la Tricolor.

Así comienza una nueva etapa para el mediocampista de 18 años, que dejará Deportivo Cali después de convertirse en una de las grandes promesas de su cantera. El club, por su parte, concreta una venta histórica y recibe una importante inyección económica, mientras su joven talento se prepara para asumir el mayor desafío de su carrera en Inglaterra.