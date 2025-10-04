Deportivo Cali atraviesa un momento de expectativa y esperanza bajo el mando de Alberto Gamero. El equipo, que no se consagra campeón desde diciembre de 2021, había entrado en una larga sequía de resultados. Desde entonces disputó siete ediciones de la Liga BetPlay y solo en una ocasión logró clasificar a los cuadrangulares semifinales. Hoy, tras tres torneos consecutivos sin estar en esa instancia, la realidad comienza a cambiar con una campaña que genera ilusión en la hinchada verdiblanca.

El triunfo sobre Deportivo Pereira por la Fecha 14 (1-0) fue clave para consolidar esa sensación. Con esa victoria, el Cali alcanzó los 20 puntos en el torneo y se ubicó parcialmente en la octava casilla de la tabla de posiciones, el último lugar que da acceso a los cuadrangulares. Una posición que, aunque todavía está en riesgo, representa un avance significativo para un club que busca volver a ser protagonista.

El balance de Deportivo Cali con Alberto Gamero

Desde la llegada de Gamero, Deportivo Cali disputó 14 partidos oficiales en la Liga BetPlay. El balance es positivo y muestra la construcción de un proyecto que poco a poco toma forma:

5 victorias

5 empates

3 derrotas

20 puntos en total

Estos números reflejan un equipo competitivo, con capacidad para sumar y mantenerse en la pelea. Aunque todavía falta consolidar un estilo más ofensivo, la estabilidad de resultados ha sido suficiente para mantenerlo en la zona de clasificación parcial.

Lo que le queda a Deportivo Cali en el calendario

El camino no será sencillo para Deportivo Cali, que en las seis fechas restantes enfrentará rivales de peso en la Liga BetPlay. El calendario es el siguiente:

Partidos como local (3): América de Cali, Alianza FC y Once Caldas.

América de Cali, Alianza FC y Once Caldas. Partidos como visitante (3): Atlético Nacional, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Estos compromisos pondrán a prueba la solidez del equipo. La clave estará en aprovechar la localía, especialmente en el clásico frente a América y en duelos directos como el de Once Caldas, que también pelea por la clasificación. Fuera de casa, los choques contra Nacional, Tolima y Santa Fe representan retos de alta dificultad que podrían definir el futuro inmediato del proyecto.

La deuda histórica reciente del club verdiblanco

El presente del Deportivo Cali toma mayor relevancia cuando se observa la realidad de los últimos años. Tras el título conseguido en 2021, el equipo entró en una etapa de irregularidad marcada por la falta de clasificación a cuadrangulares. En total, ya son tres ediciones consecutivas sin lograr el objetivo, una sequía que ha golpeado tanto a la institución como a su afición.

Por eso, cada punto sumado en el actual semestre genera ilusión. La hinchada, que ha mantenido su respaldo a pesar de las dificultades, ve en la gestión de Gamero una oportunidad para revertir esa historia reciente y volver a instalarse en la conversación de los equipos grandes del campeonato.

Gamero y el proyecto de reconstrucción en Deportivo Cali

El técnico samario asumió el reto de dirigir al Deportivo Cali en medio de una crisis deportiva e institucional. Su experiencia y su capacidad para gestionar planteles con presión le han dado al equipo un aire de competitividad que había perdido.

Gamero ha insistido en que el objetivo inmediato es devolver al club a los cuadrangulares. Aunque todavía no se habla abiertamente de un título, el hecho de volver a competir en fases decisivas sería un paso enorme para recuperar la confianza y sentar las bases de un proyecto que necesita continuidad.

La ilusión de la hinchada verdiblanca

Cada victoria ha sido celebrada como un renacer en Palmaseca. Los hinchas saben que el camino es largo, pero también entienden que este Deportivo Cali muestra señales de vida que no se veían desde hace varios torneos. Con figuras experimentadas y jóvenes promesas que empiezan a destacarse, la ilusión por clasificar a los cuadrangulares vuelve a latir fuerte en el corazón verdiblanco.

El reto ahora es mantener esa regularidad en los seis partidos que restan. Si lo logran, Deportivo Cali no solo habrá roto una mala racha de años sin figurar, sino que también confirmará que el proyecto de Gamero empieza a dar frutos.