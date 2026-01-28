El mercado de fichajes no solo se mueve con llegadas, también con salidas que marcan el cierre de ciclos que no lograron consolidarse. En Deportivo Cali, uno de esos capítulos terminará con una decisión tomada pensando en la planificación deportiva de 2026 y en la necesidad de ajustar el plantel tras un semestre exigente.

Se trata del final anticipado del paso de Fernando Mimbacas por el cuadro verdiblanco. Un delantero que llegó con expectativas a mediados de 2025, pero que no logró afianzarse en el proyecto liderado por Alberto Gamero. Ahora, su futuro vuelve a estar ligado al fútbol uruguayo y, de manera particular, a un reto internacional que cambia por completo el panorama de su carrera inmediata.

La llegada de Mimbacas al Deportivo Cali

Fernando Mimbacas arribó al Deportivo Cali como fichaje a mitad de 2025, procedente del Burgos CF, club del ascenso en España. Su incorporación se dio en un contexto de reconstrucción deportiva, con el equipo buscando variantes ofensivas y alternativas en el frente de ataque para un semestre cargado de competencia.

El delantero uruguayo se sumó al proyecto con la expectativa de aportar goles y presencia en el área, en un plantel que intentaba recuperar regularidad. Sin embargo, desde el inicio quedó claro que su adaptación y su rol dentro del equipo serían progresivos, en un entorno con competencia interna y ajustes tácticos constantes.

Mimbacas en Deportivo Cali: un semestre corto y con poco protagonismo

El paso de Mimbacas por el Deportivo Cali terminó siendo breve. En total, disputó 12 partidos oficiales durante el semestre, aunque solo en dos de ellos fue titular. Su participación se dio mayoritariamente ingresando desde el banco, en escenarios donde el equipo buscaba variantes ofensivas en tramos finales de los encuentros.

En términos de producción, el atacante logró marcar dos goles, ambos en un mismo partido: un doblete frente a La Equidad. Esa actuación representó su momento más destacado con la camiseta verdiblanca, pero no fue suficiente para consolidarlo como una pieza clave dentro del esquema del equipo.

La decisión deportiva de no contar con Mimbacas para 2026

Con el cierre del 2025 y la planificación de la temporada 2026 en marcha, en el Deportivo Cali se tomó una determinación clara respecto al futuro del delantero. El análisis deportivo concluyó que Mimbacas no hacía parte de los planes para el siguiente año, en un mercado en el que el club apostó por otros perfiles ofensivos.

La situación contractual añadió complejidad al escenario. Mimbacas tenía vínculo vigente con la institución, por lo que no se trataba simplemente de dejarlo salir al finalizar el contrato. Fue necesario abrir un proceso de negociación para rescindir el acuerdo de manera anticipada, algo que solo pudo concretarse recientemente, con la competencia ya en marcha.

Rescisión de contrato y cierre definitivo del ciclo

Tras varias conversaciones entre las partes, habrá rescisión del contrato. De esta forma, Fernando Mimbacas quedará en libertad para definir su próximo destino, cerrando oficialmente su etapa en el Deportivo Cali después de apenas un semestre.

La salida se dará bajo un entendimiento mutuo: el club necesitaba liberar cupos y ajustar su nómina, mientras que el jugador buscaba continuidad y un escenario donde pudiera volver a sentirse protagonista.

Regreso a Uruguay y negociaciones avanzadas por Fernando Mimbacas

El futuro inmediato de Mimbacas apunta nuevamente a su país natal. El delantero tiene negociaciones avanzadas para convertirse en fichaje del Club Atlético Juventud, equipo en el que ya tuvo dos etapas recientes, en 2023 y 2024.

En ese club, el atacante vivió uno de los mejores momentos de su carrera. Marcó 18 goles, fue goleador de un certamen y tuvo un rol determinante en un proceso de ascenso, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo. Ese antecedente es clave para entender por qué Juventud volvió a poner su nombre sobre la mesa.

El atractivo extra: jugar la Copa Libertadores

Más allá del regreso a un entorno conocido, el gran atractivo del movimiento está en el plano internacional. Club Atlético Juventud disputará la Copa Libertadores y comenzará su camino desde la Fase 1 del torneo continental, una instancia que ofrece la posibilidad de avanzar hacia la fase de grupos.

El rival en esa primera llave será Universidad Católica de Ecuador, en una serie que representa un desafío exigente desde el arranque. Para Mimbacas, este contexto supone una oportunidad inmejorable: volver a competir a nivel continental y hacerlo como parte de un equipo donde ya demostró su capacidad goleadora.

Un giro significativo en su carrera

El contraste es claro. Mientras en Deportivo Cali su participación fue limitada y su ciclo terminó antes de tiempo, en Uruguay se abre la puerta a un escenario de protagonismo y visibilidad internacional. Pasar de un rol secundario en la Liga BetPlay a disputar fases previas de la Libertadores representa un giro importante en su trayectoria.

Para el delantero, se trata de una revancha deportiva inmediata. La posibilidad de jugar Libertadores no solo implica exigencia competitiva, sino también una vitrina que puede volver a posicionarlo en el radar del mercado regional.

Un cierre discreto y un nuevo comienzo para Deportivo Cali y Fernando Mimbacas

Así termina la historia de Fernando Mimbacas en Deportivo Cali: un paso corto, con momentos puntuales, pero sin el impacto esperado. La decisión del club y la posterior rescisión contractual marcaron el cierre definitivo de ese capítulo.

Ahora, el delantero se prepara para iniciar otro camino, esta vez con un reto internacional por delante y con la confianza de un equipo que ya conoce su potencial. Un final anticipado en Colombia y un nuevo comienzo que lo llevará, otra vez, al escenario más importante del continente.