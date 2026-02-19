El nombre de Víctor Centurión volvió a aparecer en la actualidad del fútbol sudamericano, pero esta vez por razones ajenas a la cancha. El arquero paraguayo, que tuvo un paso por Deportivo Cali en 2011, hoy enfrenta problemas judiciales en su país natal que lo tienen en el centro de la noticia deportiva y policial.

Para muchos hinchas del Deportivo Cali, su recuerdo está ligado a una temporada de transición en el club, en un plantel que buscaba reconstruirse y que mezclaba experiencia con juventud. Por eso, vale la pena repasar quién fue Víctor Centurión en el cuadro verdiblanco, cómo fue su rendimiento y qué está pasando hoy con el arquero en Paraguay.

Quién es Víctor Centurión, arquero paraguayo que jugó en Deportivo Cali

Víctor Centurión es un arquero paraguayo que llegó al Deportivo Cali en el año 2011. Su fichaje se dio tras atajar en Tacuary, equipo de su país natal, y su llegada buscaba reforzar el arco en un momento en que el club verdiblanco apostaba por combinar juventud y experiencia.

El equipo, dirigido inicialmente por Jaime De la Pava, contaba con los jóvenes arqueros canteranos Jáiber Cardona y John Meneses. La idea era que Centurión aportara experiencia y compitiera por el puesto en un plantel que buscaba protagonismo en la Liga colombiana.

El Deportivo Cali de 2011: plantel y contexto de la temporada

La temporada 2011 del Deportivo Cali tuvo cambios importantes en el cuerpo técnico. Jaime De la Pava inició el proceso, pero luego el equipo terminó siendo dirigido por Jorge Humberto Cruz.

Ese plantel contó con jugadores recordados por la hinchada como Gonzalo Martínez, Germán Mera, Héctor Quiñones, Andrés Pérez, Luis Felipe Chará, Gabriel Fernández, Gustavo Cuéllar, Diego Álvarez, Andrés Ramiro Escobar y Hárold Reina, entre otros.

Era un equipo con talento joven y experiencia, que logró avanzar en el torneo hasta instancias importantes. En ese contexto, Víctor Centurión fue el arquero titular en el semestre.

El rendimiento de Víctor Centurión en Deportivo Cali

Durante su paso por el club, Víctor Centurión disputó 20 partidos oficiales con la camiseta del Deportivo Cali. En esos encuentros recibió 26 goles, cifras que reflejan su participación constante en el equipo. Con él en el arco, el equipo logró clasificar a los cuartos de final del campeonato. Allí se encontró con Atlético Nacional en una serie exigente que terminó con eliminación verdiblanca.

El partido decisivo se jugó en Cúcuta, en condición de visitante, y terminó con derrota 2-1 para el Deportivo Cali con goles de Dorlan Pabón y Jairo Palomino. Ese compromiso marcó el último partido de Centurión con el equipo. Tras ese semestre, el arquero salió del club y regresó a Paraguay para continuar su carrera como fichaje de Olimpia.

El final del ciclo de Centurión en Deportivo Cali

El paso de Víctor Centurión por el Deportivo Cali fue breve, de solo un semestre, pero dejó su nombre en la memoria de quienes siguieron esa temporada del club.

En ese momento, el equipo apostó por renovar su arco y el arquero paraguayo decidió volver a su país para seguir su carrera. Su salida coincidió con nuevos procesos en el Deportivo Cali, que continuó buscando estabilidad deportiva.

Para el arquero, su carrera siguió en el fútbol paraguayo, donde tuvo nuevas oportunidades y mantuvo su trayectoria profesional.

Los problemas judiciales de Víctor Centurión en Paraguay

Casi 15 años después de su paso por el Deportivo Cali, Víctor Centurión volvió a ser noticia, pero por un tema extradeportivo. En Paraguay, la Policía Nacional ejecutó el Operativo Nexus II, una investigación para desmantelar una estructura internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Entre los principales objetivos de la operación figura el exarquero, quien cuenta con orden de captura y permanece prófugo, según informaciones oficiales. La investigación se remonta a abril de 2022 y está en una etapa avanzada.

Las autoridades paraguayas indicaron que la estructura investigada operaba a gran escala, descartando que se tratara de microtráfico. En el caso participan varios fiscales que adelantan los procedimientos judiciales correspondientes.

La relación entre su pasado deportivo y la actualidad

La noticia sorprendió a muchos seguidores del fútbol, especialmente a quienes recordaban a Víctor Centurión por su paso por el Deportivo Cali. Su nombre, que antes estaba ligado a su carrera deportiva, ahora aparece en un contexto completamente distinto.

En el fútbol colombiano, su historia es un recordatorio de cómo los caminos de los jugadores pueden tomar rumbos inesperados después de su paso por los clubes.

Para los hinchas del Deportivo Cali, su recuerdo sigue vinculado a aquel equipo de 2011 que alcanzó los cuartos de final del torneo, en un semestre en el que Centurión defendió el arco verdiblanco.

El recuerdo de Centurión en la historia del Deportivo Cali

Aunque su paso fue corto, Víctor Centurión forma parte de la lista de arqueros que han defendido la camiseta del Deportivo Cali a lo largo de su historia.

Su presencia en aquel equipo que llegó a cuartos de final, en medio de un proceso de reconstrucción, es parte de la memoria deportiva del club. Como muchos jugadores extranjeros que pasaron por el cuadro verdiblanco, dejó su huella en una etapa específica de la institución.

Hoy su nombre vuelve a aparecer en las noticias, pero el recuerdo de su paso por el Deportivo Cali sigue siendo el de un arquero que defendió el arco en una temporada exigente, compartiendo vestuario con una generación importante del club.