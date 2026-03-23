El presente del Deportivo Cali vuelve a encender todas las alarmas. La reciente derrota 1-0 ante Alianza Valledupar no solo dejó al equipo por fuera del grupo de los ocho en la Liga BetPlay, sino que reactivó un escenario que parecía empezar a superarse: la incertidumbre deportiva en medio de un proyecto que, en lo institucional, sí ha dado señales de cambio.

Hoy, el club atraviesa un momento donde las explicaciones comienzan a agotarse. Porque si antes la crisis tenía un origen claro en lo económico, ahora el problema parece estar completamente dentro del campo.

El fin de las excusas para los jugadores

La llegada del grupo centroamericano IDC marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Deportivo Cali. En pocos meses, la nueva administración ha logrado lo que durante años fue una deuda pendiente: cumplir con salarios, ordenar compromisos financieros y estabilizar áreas clave del club.

Ese cumplimiento ha sido riguroso. Jugadores al día, obligaciones atendidas y una estructura que, al menos fuera de la cancha, empieza a recuperar credibilidad.

Es cierto que parte de la hinchada ha cuestionado algunas incorporaciones, señalando falta de conocimiento del mercado o decisiones deportivas discutibles. Ese debate existe y es válido. Pero hay un punto donde el consenso es claro: a la dirigencia no se le puede reclamar incumplimiento.

Por eso, si el equipo queda eliminado nuevamente, el foco ya no estará en la oficina. Estará, casi en su totalidad, en el grupo de jugadores.

Un equipo sin alma en el momento más delicado

La sensación que dejó el partido en Valledupar fue preocupante. No solo por el resultado, sino por la forma. Un equipo sin reacción, sin rebeldía y con un lenguaje corporal que transmite desconexión total.

Y eso no es nuevo.

Este plantel inició el semestre bajo la dirección de Alberto Gamero, un técnico de amplio recorrido que, tras ocho meses en el cargo, terminó reconociendo públicamente que no logró encontrar el funcionamiento esperado.

Su salida fue tan clara como honesta: probó variantes, buscó respuestas y no encontró el camino. En sus palabras, dejó abierta una puerta: tal vez otro entrenador podría dar ese clic que él no consiguió.

Ese nombre llegó rápidamente.

Dudamel, la ilusión que chocó con la realidad

El regreso de Rafael Dudamel generó un impacto inmediato en el entorno de Deportivo Cali. Ídolo del club, campeón como jugador en 1998 y como técnico en 2021, su nombre representa conexión directa con la historia reciente más exitosa del equipo.

Su llegada trajo ilusión. Y en el arranque, resultados: 4 puntos de 6 posibles.

Pero la derrota ante Alianza Valledupar frenó ese impulso y dejó una sensación incómoda: el equipo volvió a mostrar su peor cara justo cuando más necesitaba dar un golpe de autoridad.

La preocupación no pasa solo por perder. Pasa por cómo pierde.

Falta de intensidad

Desorden táctico en momentos clave

Nula reacción ante la adversidad

El problema ya no parece ser de nombres propios ni de entrenadores. Es más profundo.

El mensaje del hincha: se acabó la paciencia

En medio de este contexto, una frase resume el sentir actual del entorno:

“Nuevos dueños, nueva administración, salarios al día, ¿ahora cuál es la excusa para estar con un mínimo margen de error faltando 6 partidos? Además, en un equipo donde faltan las ideas, por lo menos debe haber actitud, pero ni eso. Acá hay muchos jugadores de pantalón largo que no saben en qué equipo están”.

Ese mensaje no es aislado. Representa un cambio de narrativa en la hinchada de Deportivo Cali.

Durante años, el respaldo fue incondicional incluso en medio de crisis profundas. Pero hoy, con un club que empieza a ordenarse por fuera, la exigencia se trasladó completamente al rendimiento deportivo.

Un cierre de torneo bajo máxima presión

Lo que viene para Deportivo Cali no es solo un reto futbolístico. Es un desafío emocional.

El equipo deberá afrontar el tramo final de la Liga BetPlay con:

Margen de error mínimo

Riesgo latente en la tabla del descenso

Un entorno cada vez más exigente

El estadio de Palmaseca, históricamente un bastión de apoyo, empieza a transformarse en un escenario de presión. Murmullos, críticas y señales de inconformidad ya hacen parte del ambiente.

Y eso cambia todo.

Porque ahora el jugador no solo compite contra el rival. También lo hace contra un contexto que exige respuestas inmediatas.

Más que resultados: una cuestión de identidad

El gran problema de Deportivo Cali no es únicamente la posición en la tabla. Es la sensación de que el equipo no tiene identidad clara en el momento más crítico del semestre.

Sin una idea definida, sin una reacción visible y con un entorno cada vez más tenso, el margen se reduce al mínimo.

El proyecto institucional avanza. Pero en la cancha, el equipo sigue en deuda.

Y en un club con la historia y la exigencia del Cali, eso ya no alcanza.