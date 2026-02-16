En medio del proceso de reconstrucción que vive Deportivo Cali con Alberto Gamero, uno de los nombres que más rápido logró conectar con la hinchada fue el de Pedro Gallese. El arquero peruano llegó como uno de los fichajes más importantes para el 2026, con experiencia internacional, recorrido en selección y paso reciente por la MLS. Pero más allá del cartel, lo que terminó conquistando a la tribuna fueron sus actuaciones dentro de la cancha.

En apenas 7 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca, Gallese se convirtió en figura recurrente del equipo. Sus atajadas en momentos clave, su liderazgo en la defensa y su seguridad bajo los tres palos lo posicionaron como uno de los favoritos del público. En un equipo que busca estabilidad y resultados, el arquero apareció como una garantía inmediata.

Estadísticas de Pedro Gallese en Deportivo Cali 2026

El impacto del arquero peruano no solo se percibe desde la sensación que deja en cada partido. También se refleja en los números. En sus primeros 7 compromisos con Deportivo Cali, Gallese ha recibido 7 goles y ha conseguido 3 arcos en cero, una cifra que evidencia su importancia en el rendimiento defensivo del equipo.

Esos partidos sin recibir anotaciones se dieron en encuentros exigentes ante Deportivo Pasto, Millonarios y Atlético Nacional. En especial, el duelo ante Nacional quedó marcado por su actuación. Fue figura con múltiples atajadas y una doble intervención que se volvió tendencia entre la hinchada y en redes sociales. En un partido clave para el proceso de Gamero, el arquero sostuvo el resultado.

El liderazgo de Gallese en la defensa del Deportivo Cali

Uno de los aspectos que más valoran en Deportivo Cali del arquero peruano es su liderazgo. Desde su llegada, Gallese asumió un rol de guía para la línea defensiva. Ordena, habla constantemente con sus compañeros y transmite seguridad en cada acción. Esa característica fue clave para que la defensa empezara a mostrar mayor solidez.

El propio cuerpo técnico de Gamero ha destacado esa actitud. En un plantel con muchos jugadores nuevos, la presencia de un arquero con experiencia internacional aporta tranquilidad. Gallese ha jugado Eliminatorias, Copas América y un Mundial, y esa experiencia se nota en la forma en que maneja los partidos.

Para la hinchada, ese liderazgo recuerda a los grandes arqueros que marcaron época en el club. Y en un equipo que necesita referentes, el peruano empieza a ocupar ese lugar.

Cómo se ganó Pedro Gallese a la hinchada del Cali

La conexión entre Gallese y la tribuna no fue casual. Desde su presentación mostró compromiso con el proyecto. En cada partido se le ve celebrando con los compañeros, agradeciendo el apoyo del público y mostrando respeto por la camiseta.

Pero lo que realmente generó ese vínculo fueron sus actuaciones. En momentos en que el equipo sufría, apareció con atajadas decisivas. En el triunfo ante Atlético Nacional, por ejemplo, fue uno de los más aplaudidos al final del encuentro. Esa imagen quedó como símbolo de su impacto inmediato.

Además, su regularidad ha sido clave. En siete partidos no ha tenido errores graves y siempre transmitió seguridad. Para un equipo que en temporadas anteriores sufrió inestabilidad en el arco, esa confianza es fundamental.

El papel de Gallese en el proyecto de Gamero

La llegada de Gallese se dio en el contexto de un mercado ambicioso de Deportivo Cali. El club apostó por jugadores experimentados y jóvenes para reforzar el plantel, y el arquero peruano fue uno de los pilares de esa estrategia.

En el esquema de Gamero, el arquero no solo debe atajar. También debe participar en la salida de balón y ser líder en el fondo. Gallese ha cumplido con esas tareas. Su experiencia en equipos internacionales le permite jugar con tranquilidad bajo presión y tomar buenas decisiones.

Para el entrenador, contar con un arquero confiable es fundamental en un torneo largo como la Liga BetPlay. El rendimiento del equipo muchas veces depende de la seguridad defensiva, y en ese aspecto Gallese ha respondido.

La experiencia internacional que ilusiona al hincha verdiblanco

Gallese no es un arquero cualquiera. Su trayectoria incluye pasos por clubes importantes y una carrera consolidada en la selección de Perú. Ha jugado Eliminatorias, Copas América y el Mundial de Rusia 2018. Esa experiencia genera ilusión en la hinchada de Deportivo Cali.

El arquero llegó desde Orlando City, club en el que fue figura durante varias temporadas en la MLS. Su rendimiento constante y su liderazgo en ese equipo fueron claves para que Deportivo Cali apostara por él. Para el hincha, contar con un arquero de selección es motivo de orgullo. Y más cuando responde desde el primer partido.

Gallese y la estabilidad que busca Deportivo Cali

Deportivo Cali vive un proceso de reconstrucción institucional y deportiva. Después de temporadas complicadas, el club necesita resultados y estabilidad. En ese contexto, la figura del arquero se vuelve determinante.

Gallese representa seguridad en el arco, experiencia en momentos difíciles y liderazgo en el grupo. Sus primeros partidos muestran que puede ser uno de los pilares del equipo en el 2026.

La hinchada ya lo reconoce. Cada atajada importante aumenta su conexión con la tribuna. Y en un club que necesita referentes, Pedro Gallese empieza a escribir su historia con la camiseta verdiblanca.