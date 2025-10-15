La derrota en Medellín frente a Atlético Nacional significó un cambio importante para Deportivo Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Alberto Gamero perdió el lugar entre los 8 tras el 2-1 sufrido en el Atanasio Girardot y salió del grupo de clasificados a cuadrangulares.

Actualmente el Cali suma 20 puntos en 15 jornadas de la Liga BetPlay II 2025. Su balance es de 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas, cifras que reflejan un proceso competitivo pero todavía irregular. Iguala en la cantidad de unidades con Santa Fe, pero su diferencia de gol (-1) lo deja por debajo del cuadro capitalino (+2), por lo que se ubica noveno en la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: un golpe en el momento clave para el Cali

Este resultado llega en un punto clave de la competencia. Deportivo Cali venía sosteniendo una buena racha de resultados que lo mantenía en zona de clasificación, pero el tropiezo ante Nacional cambió el escenario.

La zona media de la tabla está muy ajustada: hay varios equipos separados por uno o dos puntos, lo que hace que cada fecha sea determinante. Un triunfo puede devolverlo al top 8, pero otra caída podría alejarlo de manera peligrosa en la recta final del campeonato.

Además, el aspecto de la diferencia de gol podría jugar un papel decisivo. Mientras Santa Fe aprovechó su mejor saldo para meterse en zona de clasificación, Cali tendrá que mejorar en ataque y reducir errores defensivos para recuperar terreno.

Lo que le queda a Deportivo Cali en el calendario de la Liga BetPlay

El equipo caleño tiene cinco partidos por delante para definir su futuro en esta edición de la Liga BetPlay. En ese tramo enfrentará clásicos, duelos directos y visitas a plazas difíciles:

Local (3 partidos): América de Cali, Alianza FC y Once Caldas.

América de Cali, Alianza FC y Once Caldas. Visitante (2 partidos): Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

El clásico Vallecaucano ante América en condición de local será clave para recuperar confianza y puntos, además de su importancia simbólica para la afición. El cierre con Santa Fe en Bogotá puede convertirse en un enfrentamiento directo por el cupo a cuadrangulares, mientras que Tolima será una parada exigente en condición de visitante.

Los compromisos ante Alianza FC y Once Caldas, en casa, también serán determinantes, especialmente si el equipo quiere depender de sí mismo para asegurar la clasificación.

La lucha por entrar a cuadrangulares

Deportivo Cali busca volver a cuadrangulares tras tres ediciones consecutivas sin clasificar, una racha que contrasta con su historia como club protagonista en el fútbol colombiano.

La pelea por los últimos cupos a la fase final está abierta. Equipos como Santa Fe, Once Caldas, Tolima y Alianza también están en la conversación, por lo que cada punto tendrá un peso decisivo. Gamero y su plantel no solo necesitan sumar, sino también afinar detalles en ataque y defensa para no dejar escapar más unidades.

El reto para el equipo de Gamero

El proyecto deportivo liderado por Alberto Gamero ha logrado estabilizar al equipo en comparación con semestres anteriores, pero aún necesita consolidarse para dar el salto de calidad que le permita volver a ser protagonista.

Con 20 puntos en su score, Deportivo Cali depende en buena parte de sí mismo para clasificar, pero no tiene margen de error. El calendario exigente, combinado con la paridad en la tabla, convierte cada partido en una final anticipada.

La hinchada, clave en la recta final

La afición verdiblanca ha mantenido su apoyo a pesar de los altibajos del equipo. El estadio verdiblanco volverá a ser un escenario fundamental para empujar al club en los tres partidos restantes como local. Ganar en casa y sumar puntos por fuera será la fórmula para que Deportivo Cali vuelva a instalarse entre los ocho mejores del país. La ilusión está viva. La lucha por la clasificación está abierta y depende en gran medida de cómo responda el equipo en este cierre de campeonato.