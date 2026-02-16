En medio de un semestre cargado de dudas, críticas y presión, Deportivo Cali encontró una noche que puede marcar un antes y un después. El equipo que dirige Alberto Gamero venció 1-0 a Atlético Nacional en su estadio, con gol de Juan Dinenno tras asistencia de Luis Manuel Orejuela, en un resultado que volvió a encender la ilusión de la hinchada verdiblanca.

No fue un partido más. Llegó en un contexto complejo, con el Cali arrastrando derrotas consecutivas de visitante, con cuestionamientos al proceso del entrenador y con la tabla de posiciones y del descenso generando preocupación. Por eso, ganarle a un rival de peso en la Liga BetPlay representa mucho más que tres puntos: es una señal de vida para un proyecto que busca consolidarse.

Proyecto Gamero en Deportivo Cali: una victoria que respalda la idea

Desde la llegada de Alberto Gamero a Deportivo Cali en 2025, el objetivo fue claro: construir un equipo competitivo, con identidad y capaz de volver a pelear títulos. Sin embargo, los resultados iniciales no acompañaron el discurso. Eliminación temprana, irregularidad y malos números de visitante generaron dudas sobre el proceso.

El triunfo ante Atlético Nacional respalda el plan del entrenador. Se vio un equipo compacto, ordenado, intenso en la recuperación y con claridad en momentos clave. El gol de Juan Dinenno, uno de los fichajes que ilusiona a la hinchada, fue la recompensa a un trabajo colectivo que mostró disciplina táctica y compromiso.

Gamero insistió en su idea pese a las críticas. Apostó por fichajes como Dinenno, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo y Pedro Gallese para darle jerarquía al plantel. En este partido, esa mezcla de experiencia y juventud empezó a dar frutos. Fue un mensaje claro para el entorno: el proceso necesita tiempo, pero tiene bases sólidas.

Juan Dinenno y el gol que devuelve esperanza al hincha verdiblanco

La anotación de Juan Dinenno tuvo un peso especial. El delantero argentino, recordado por su paso goleador en 2019, volvió a aparecer en un momento clave para Deportivo Cali. Su definición tras el centro de Orejuela reflejó jerarquía, lectura del juego y olfato goleador.

Para la hinchada, el nombre de Dinenno conecta con recuerdos felices. Sus goles en clásicos y partidos decisivos lo convirtieron en uno de los delanteros más queridos de los últimos años. Verlo marcar nuevamente, ahora en un partido tan determinante, refuerza la ilusión de que el equipo vuelva a tener un referente ofensivo confiable.

El rendimiento de Dinenno se suma al crecimiento de jugadores como Johan Martínez, quien ha sido uno de los fichajes de impacto inmediato, y a la solidez de la defensa con Fernando Álvarez. Son señales positivas en un equipo que necesitaba respuestas.

Posición de Deportivo Cali en la Liga BetPlay tras vencer a Nacional

La victoria dejó a Deportivo Cali con 10 puntos en 7 jornadas, ubicándose en el grupo de los ocho. En un torneo corto y competitivo como la Liga BetPlay, ese dato es clave. El equipo pasó de la preocupación por la clasificación a depender de sí mismo para mantenerse en puestos de cuadrangulares.

El calendario aún es exigente. El Cali deberá enfrentar rivales directos en la lucha por la clasificación y sumar puntos de visitante, donde ha sufrido en el proceso Gamero. Pero el triunfo ante Nacional puede ser el impulso emocional que necesitaba el plantel para cambiar la tendencia.

La hinchada también respondió. La afición acompañó, alentó y volvió a creer. Ese respaldo es fundamental en un momento en que el club atraviesa transformaciones institucionales y deportivas. La conexión entre equipo y tribuna es una de las fortalezas históricas del Deportivo Cali.

Deportivo Cali 2025: contexto difícil y señales de recuperación

Este resultado cobra más valor al recordar el contexto. Deportivo Cali no es campeón desde diciembre de 2021. Después de ese título, jugó siete ediciones de Liga BetPlay y solo una vez entró a cuadrangulares. Incluso acumuló tres torneos seguidos sin clasificar.

Con Gamero, el equipo busca romper esa racha. La victoria ante Nacional muestra un camino posible: orden defensivo, eficacia ofensiva y carácter en partidos grandes. Es la fórmula que el técnico ha construido en sus proyectos anteriores y que intenta replicar en el club verdiblanco.

Además, el triunfo llega en medio de un proceso institucional importante, con la conversión a sociedad anónima y la llegada de inversionistas. La estabilidad deportiva es clave para acompañar esa transformación y devolverle protagonismo al club.

La ilusión del hincha de Deportivo Cali con el plan Gamero

El hincha del Deportivo Cali ha vivido meses difíciles. Entre resultados irregulares, rumores de mercado, cambios institucionales y preocupación por la tabla del descenso, la ilusión parecía apagarse. Pero el triunfo ante Nacional volvió a conectar al equipo con su gente.

Gamero habló de paciencia, trabajo y confianza. Sus equipos históricamente han crecido con el tiempo, y en Cali espera repetir esa historia. La victoria ante un rival fuerte es una señal de que el camino elegido puede dar frutos.

Para el entorno verdiblanco, este partido deja varias certezas: el equipo puede competir, los fichajes empiezan a responder y el proyecto tiene bases para crecer. Quedan muchos retos por delante, pero el Deportivo Cali volvió a sentir lo que significa ganar un partido grande, y eso siempre es el primer paso para volver a creer.