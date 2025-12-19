Pedro Gallese es el arquero con el que Deportivo Cali llegó a un acuerdo para que sea su guardameta a partir de la temporada 2026. Aún restan algunos trámites administrativos y la realización de exámenes médicos para que su llegada se haga oficial, pero el nombre ya genera expectativa en el entorno verdiblanco. No es una incorporación más: se trata de un arquero con trayectoria internacional, títulos en su carrera y experiencia en Copa del Mundo.

A sus 35 años, Gallese llega respaldado por más de una década compitiendo al más alto nivel, tanto en clubes como en selección. Deportivo Cali apuesta por un perfil probado, con liderazgo y capacidad para asumir la responsabilidad de custodiar el arco en un momento clave de reconstrucción deportiva e institucional.

Pedro Gallese, el arquero elegido por Deportivo Cali para 2026

La elección de Pedro Gallese responde a una búsqueda clara del cuerpo técnico y la dirigencia: sumar un arquero de jerarquía inmediata. El guardameta peruano llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Orlando City y con el aval de una carrera sólida, sin interrupciones y con continuidad competitiva.

Deportivo Cali encontró en Gallese el perfil ideal para una posición determinante. Su experiencia, su recorrido internacional y su vigencia fueron factores decisivos para concretar el acuerdo que lo traerá al fútbol colombiano.

Los títulos que ganó Pedro Gallese en su carrera

Uno de los aspectos más destacados en la trayectoria de Gallese es su palmarés. El arquero suma 6 títulos oficiales en su carrera profesional, obtenidos en distintos contextos y países.

Dos de ellos corresponden a torneos cortos en Perú. Fue campeón del Clausura 2008 con la Universidad de San Martín y del Clausura 2019 con Alianza Lima, siendo titular y referente en ambos procesos.

Además, Gallese fue tricampeón de la Primera División del fútbol peruano con la Universidad de San Martín, al conquistar las ligas de 2007, 2008 y 2010, una etapa que marcó su consolidación definitiva como arquero de élite en su país.

Su título internacional más importante llegó en 2022, cuando levantó la US Open Cup con Orlando City, uno de los logros más relevantes en la historia del club estadounidense.

Recorrido internacional de Pedro Gallese en clubes

Pedro Gallese ataja de manera profesional desde 2008, año en el que debutó con la Universidad de San Martín. En el fútbol peruano también defendió los colores de Atlético Minero, Juan Aurich y Alianza Lima, acumulando experiencia y títulos antes de dar el salto al exterior.

Su primera experiencia internacional fue en México, donde jugó para los Tiburones Rojos de Veracruz entre 2016 y 2019. Allí compitió en la Liga MX, enfrentando un torneo exigente y de alto nivel.

En 2020 llegó a Orlando City, equipo de la MLS en el que permaneció hasta 2025. Fue su etapa más extensa fuera de Perú y una de las más estables de su carrera, consolidándose como titular indiscutido y líder del plantel.

Pedro Gallese en Orlando City: regularidad y liderazgo

Durante cinco temporadas consecutivas, Gallese fue el arquero principal de Orlando City. En la MLS se destacó por su regularidad, su capacidad para responder en partidos decisivos y su liderazgo dentro del vestuario.

Fue pieza clave en la obtención de la US Open Cup 2022, torneo en el que Orlando City alcanzó uno de los puntos más altos de su historia. Esa etapa le permitió mantenerse en ritmo competitivo y llegar a los 35 años con plena vigencia.

Pedro Gallese y su historia con la Selección de Perú

Otro de los grandes avales del arquero es su extensa trayectoria con la selección de Perú. Gallese está vinculado al combinado nacional desde las categorías juveniles, comenzando en la sub-17, y es arquero de la selección mayor desde 2014.

Con Perú acumula 114 partidos internacionales, cifra que refleja continuidad, confianza y liderazgo. Ha participado en tres procesos de Eliminatorias al Mundial, siendo habitual titular en cada uno de ellos.

El punto más alto de su carrera internacional llegó en el Mundial de Rusia 2018, donde fue el arquero titular de Perú y disputó tres partidos (vs Dinamarca, Francia y Australia), en un torneo que marcó el regreso de su país a una Copa del Mundo tras décadas de ausencia.

Además, Gallese ha jugado 5 Copas América, consolidándose como uno de los arqueros más reconocidos del continente en la última década.

Partidos, experiencia y vigencia a los 35 años para Pedro Gallese

A lo largo de su carrera, Pedro Gallese ha disputado cientos de partidos oficiales entre clubes y selección, siempre manteniendo un alto nivel competitivo. Su experiencia en distintos países, torneos y contextos lo convierten en un arquero completo, con lectura de juego, liderazgo y presencia.

A los 35 años, llega a Deportivo Cali con el respaldo de su historia y la motivación de asumir un nuevo desafío en un club grande del fútbol colombiano.

Por qué Gallese ilusiona al hincha de Deportivo Cali

La llegada de Pedro Gallese genera ilusión en el entorno verdiblanco porque no se trata solo de un arquero, sino de un referente internacional. Títulos, recorrido en ligas exigentes, experiencia mundialista y liderazgo son argumentos que explican por qué su nombre despierta expectativa.

Deportivo Cali apuesta por seguridad, jerarquía y experiencia para su arco. Gallese llega con una historia grande detrás y con el desafío de escribir un nuevo capítulo en su carrera defendiendo los colores verdiblancos a partir de 2026.