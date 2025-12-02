Juan Ignacio Dinenno es uno de esos nombres que quedaron tatuados en la memoria reciente del hincha del Deportivo Cali. Su paso por el club en 2019, con 27 goles y una conexión inmediata con la tribuna, lo convirtió en un delantero inolvidable. Hoy, casi seis años después, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el cuadro verdiblanco, justo cuando se aproxima el final de su vínculo con Sao Paulo y el mercado 2026 comienza a tomar forma.

Con 31 años y una carrera consolidada fuera del país, Dinenno aparece como una de las alternativas más atractivas para reforzar el frente de ataque. Su rendimiento internacional respalda esa expectativa, mientras que en el entorno del club azucarero la posibilidad de un regreso toma cada vez más fuerza. Esta es la radiografía de su recorrido post-Cali y las razones por las que su retorno es un escenario plausible.

La salida de Juan Dinenno de Deportivo Cali y su impacto en 2019

El paso de Juan Dinenno por el Deportivo Cali fue breve, pero contundente. En 2019 se consolidó como el máximo referente ofensivo del equipo, acumulando 27 goles entre Liga y Copa. Su productividad llamó la atención del mercado internacional y, tras un año sobresaliente, partió hacia México, dando inicio a una etapa de evolución en su carrera profesional.

Para la hinchada, su salida dejó un vacío difícil de llenar. Desde entonces, pocos delanteros han logrado una conexión tan inmediata. Por eso, su nombre siempre está presente cuando se habla de refuerzos de jerarquía.

Los números de Dinenno en Pumas UNAM: regularidad y contundencia goleadora

Después de su salida del Cali, Dinenno llegó a Pumas UNAM, donde vivió su etapa más larga y consistente. Entre 2020 y 2023 disputó 147 partidos, marcando 60 goles y convirtiéndose en uno de los atacantes más reconocidos de la Liga MX. Su capacidad para moverse entre líneas, finalizar jugadas y ser determinante en partidos importantes elevó su perfil internacional.

En México se consolidó como un delantero completo y constante. Allí adquirió madurez, liderazgo y una experiencia que hoy lo convierte en un atacante con estatus comprobado en el continente.

Su paso por Brasil: Cruzeiro y Sao Paulo, dos etapas con diferente protagonismo

Tras su éxito en México, Dinenno pasó al Cruzeiro, en Brasil, donde mantuvo un rendimiento interesante pese a no tener la misma regularidad. En el equipo de Belo Horizonte jugó 27 partidos y marcó 8 goles, mostrando que podía adaptarse a un fútbol más físico y exigente.

Posteriormente, llegó a Sao Paulo, uno de los clubes más grandes del continente. Allí tuvo menos minutos: disputó 8 partidos y anotó un gol. Más allá del registro estadístico, su presencia en un equipo de élite fortaleció su recorrido internacional y le permitió competir en un entorno altamente competitivo.

El contrato del delantero con el club paulista finaliza en diciembre de 2025, lo que abre el espacio para movimientos en el mercado.

La posibilidad real del regreso: por qué Dinenno vuelve a sonar en Deportivo Cali

El contexto actual del Deportivo Cali y la situación contractual de Dinenno generan un escenario propicio para un posible reencuentro. El club, en proceso de reconstrucción y planificación de su nómina 2026, busca un goleador probado que pueda liderar el ataque. Por su parte, el delantero está próximo a quedar libre, una condición que facilita una negociación.

Sumado a ello, en el entorno del equipo caleño se afirma que su nombre está sobre la mesa. Aunque no hay acuerdo oficial, sí existe interés en explorar su regreso. La expectativa crece entre los hinchas, especialmente porque el delantero siempre ha manifestado gratitud por su etapa en Cali.

¿Qué aportaría Dinenno al Deportivo Cali 2026?

Un regreso de Dinenno no solo representaría una apuesta deportiva, sino también emocional y simbólica para un club que busca reencontrarse con la competitividad. Sus principales aportes serían:

Gol y jerarquía: su promedio goleador lo respalda.

su promedio goleador lo respalda. Experiencia internacional: viene de competir en ligas de alto nivel.

viene de competir en ligas de alto nivel. Liderazgo: puede convertirse en referente dentro y fuera de la cancha.

puede convertirse en referente dentro y fuera de la cancha. Conexión con la hinchada: su historia genera identificación inmediata.

En un proceso que necesita figuras de peso, la llegada del argentino sería un mensaje contundente sobre las aspiraciones del club para 2026.

Lo que sigue en el mercado del Deportivo Cali

Mientras se definen los primeros movimientos de la nómina, el nombre de Juan Dinenno se instala en la conversación. No es la única opción internacional, pero sí una de las más llamativas y con mayor respaldo estadístico. Con la apertura del mercado a la vuelta de la esquina, la expectativa crece entre los aficionados verdiblancos.

El 2026 será un año clave para el nuevo Deportivo Cali, ya como Sociedad Anónima y con un proyecto deportivo ambicioso. Y la posible vuelta del goleador argentino sería un golpe de autoridad para comenzar esa nueva etapa con ilusión renovada.