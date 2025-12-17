El mercado de fichajes del Deportivo Cali entregó una sorpresa mayúscula en una de las posiciones más sensibles del equipo. Cuando el nombre de Rafael Romo aparecía como la principal opción para reforzar el arco, la dirigencia verdiblanca cambió de dirección y cerró un movimiento que pocos anticipaban. El elegido finalmente será Pedro Gallese, arquero internacional peruano, en una decisión que eleva el perfil del proyecto deportivo.

El club confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con Pedro Gallese, el cual está sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes. Con esta decisión, el Cali no solo descarta otras alternativas que estaban en carpeta, sino que envía un mensaje claro de ambición al apostar por un guardameta de recorrido mundialista y amplia experiencia internacional.

Pedro Gallese, el arquero que eligió el cuerpo técnico de Gamero para Deportivo Cali

La elección de Gallese no fue casual. El arquero de 35 años fue el nombre que terminó convenciendo al cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero, que buscaba un guardameta con liderazgo, jerarquía y capacidad para responder desde el primer día. Tras finalizar su ciclo con Orlando City en la MLS, Gallese quedó en condición de agente libre, una oportunidad que el Deportivo Cali decidió aprovechar.

La salida del arquero del club estadounidense se dio por decisión de la institución, que optó por no renovar su contrato tras cinco temporadas consecutivas. Ese contexto facilitó las conversaciones y permitió que el Cali avanzara rápidamente para asegurar un arquero que llegará a partir de la temporada 2026.

Por qué Deportivo Cali descartó a Romo y cambió de plan

Durante varias semanas, el nombre de Rafael Romo fue el que más fuerza tuvo en el radar del Deportivo Cali. Sin embargo, su situación contractual con Universidad Católica de Ecuador, su actualidad disputando finales y las condiciones económicas de una eventual negociación llevaron al club a replantear la operación.

En ese análisis apareció la posibilidad de Gallese, un arquero con mayor recorrido en selecciones, experiencia en Copas del Mundo y, sobre todo, con la ventaja de llegar libre. Ese factor terminó siendo decisivo para que el Cali diera un giro en su planificación y apostara por una alternativa de impacto inmediato.

La carrera de Pedro Gallese: siete clubes y mucha experiencia

Pedro Gallese llegará al Deportivo Cali para defender el arco del séptimo equipo de su carrera profesional, una trayectoria extensa que lo ha llevado por distintos países y contextos competitivos. Su recorrido incluye pasos por:

Universidad de San Martín (2007–2014)

(2007–2014) Atlético Mineiro (2009)

(2009) Juan Aurich (2015–2016)

(2015–2016) Veracruz (2016–2018)

(2016–2018) Alianza Lima (2019)

(2019) Orlando City (2020–2025)

En cada uno de estos clubes, Gallese se consolidó como un arquero confiable, con presencia, carácter y capacidad para asumir responsabilidades en momentos de presión.

Su etapa en Orlando City, clave para mantenerse vigente

El ciclo más largo y estable de Gallese fue en Orlando City, donde fue titular indiscutido durante cinco temporadas. Allí se convirtió en uno de los arqueros más reconocidos de la MLS, disputando torneos locales e internacionales y asumiendo un rol de liderazgo tanto dentro como fuera del campo.

Ese periodo le permitió sostener un alto nivel competitivo, enfrentarse a distintos estilos de juego y mantenerse en ritmo, algo fundamental para llegar al Deportivo Cali con continuidad y respaldo deportivo.

Un arquero de selección: el gran aval de Gallese

Uno de los factores que más peso tuvo en la decisión del Deportivo Cali es la trayectoria de Pedro Gallese con la selección de Perú. El guardameta ha sido protagonista en los momentos más importantes del fútbol peruano reciente y cuenta con una experiencia internacional difícil de igualar.

En su hoja de vida aparecen:

3 procesos de Eliminatorias al Mundial

5 Copas América

1 Copa del Mundo

Ese recorrido le da un valor agregado como líder y referente. Gallese está acostumbrado a competir bajo presión y a responder en escenarios donde el margen de error es mínimo, algo que el Cali considera clave para su proyecto.

Qué le aporta Gallese al Deportivo Cali

La llegada de Pedro Gallese responde a una necesidad clara del club: sumar un arquero con experiencia, seguridad y liderazgo inmediato. En ese sentido, el peruano ofrece múltiples atributos:

Orden y mando en la línea defensiva

Seguridad en el juego aéreo

Experiencia en partidos decisivos

Personalidad para manejar contextos complejos

Jerarquía internacional

Además, su fichaje representa una apuesta clara por un jugador probado, pensado para aportar desde el primer partido y convertirse en uno de los referentes del equipo.

Un fichaje que marca un punto de quiebre en el mercado

El anuncio del principio de acuerdo con Pedro Gallese generó sorpresa en el entorno del fútbol colombiano, pero también elevó la expectativa entre los hinchas del Deportivo Cali. Tras descartar otras opciones, el club apostó por un nombre fuerte, con recorrido y reconocimiento internacional.

En plena reconstrucción institucional y deportiva, el Cali da un golpe de autoridad en el mercado. La elección de Gallese no solo refuerza el arco, sino que marca una línea clara: el proyecto apunta a recuperar competitividad con decisiones ambiciosas y futbolistas de jerarquía comprobada.