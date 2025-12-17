De cara a la planificación del 2026, Deportivo Cali ya empezó a estudiar alternativas para reforzar su plantilla en posiciones clave. Una de ellas es el arco, un puesto que exige liderazgo, regularidad y experiencia, especialmente en un equipo que busca estabilidad competitiva y protagonismo en una nueva etapa institucional. En ese proceso, el club verdiblanco ha puesto la mirada en el mercado internacional.

La intención es clara: encontrar un arquero con recorrido, jerarquía y capacidad para asumir la titularidad sin largos periodos de adaptación. Bajo ese criterio aparece un nombre que reúne experiencia en selecciones, títulos internacionales y actualidad competitiva en Sudamérica.

Rafael Romo, el arquero que aparece en el radar del Deportivo Cali

El guardameta que analiza el Deportivo Cali es Rafael Romo, arquero venezolano de 35 años que actualmente milita en Universidad Católica de Ecuador. Su nombre comenzó a tomar fuerza en el entorno del mercado justo cuando se encuentra ad portas de disputar la final de la Copa Ecuador con su equipo, un detalle que refuerza su vigencia deportiva.

Romo es titular habitual en el club ecuatoriano y llegó allí en 2023. Su presente competitivo y su rol protagónico explican por qué varios equipos siguen de cerca su situación, entre ellos el Deportivo Cali, que busca un arquero con respaldo internacional para el 2026.

Qué ha dicho Rafael Romo sobre su futuro

Consultado recientemente sobre las versiones de mercado, el propio Rafael Romo fue claro al referirse a su situación contractual y a la posibilidad de cambiar de equipo. El arquero explicó que cualquier movimiento dependerá de condiciones específicas: “Mientras no llegue una oferta que satisfaga tanto mis necesidades como las de Universidad Católica, no la vamos a escuchar”.

La declaración deja claro que Romo no está forzando una salida y que se siente cómodo en su actual club. Sin embargo, también abre la puerta a escuchar propuestas si se alinean los intereses deportivos y económicos. Para el Deportivo Cali, este escenario implica evaluar tiempos, negociación y viabilidad dentro del mercado.

La situación contractual de Romo en Universidad Católica

Rafael Romo tiene contrato vigente con Universidad Católica hasta finales de 2025, lo que significa que cualquier intento de fichaje debe pasar por una negociación formal con el club ecuatoriano. No se trata de un jugador libre ni de una salida inmediata, sino de una operación que requiere acuerdo entre todas las partes.

El hecho de que el arquero esté disputando instancias finales con su equipo hace que el tema se maneje con cautela. El Cali, por ahora, se mantiene atento a la evolución del escenario y a las decisiones que pueda tomar el club ecuatoriano una vez finalice la temporada.

Características físicas y técnicas de Rafael Romo

Desde lo físico, Romo destaca por su imponente presencia en el arco. Mide 1,97 metros, una estatura que le permite dominar el juego aéreo, achicar con solvencia y ofrecer seguridad en balones detenidos. Este aspecto es especialmente valorado en el fútbol colombiano, donde las acciones a balón parado suelen ser determinantes.

A nivel técnico, es un arquero con buena lectura del juego, experiencia en distintos sistemas defensivos y capacidad para manejar contextos de presión. Su recorrido le ha permitido adaptarse a ligas con estilos muy diferentes, algo que suma puntos en el análisis del Deportivo Cali.

El amplio recorrido internacional de Rafael Romo

La carrera de Rafael Romo se ha construido mayoritariamente fuera de Colombia. En Venezuela defendió los arcos de Atlético Turén, Llaneros de Guanare y Mineros de Guayana, club con el que alcanzó uno de los títulos más importantes de su carrera.

En el exterior, su trayectoria incluye pasos por múltiples ligas y países:

Udinese (Italia)

(Italia) Watford (Inglaterra)

(Inglaterra) AEL Limassol y APOEL Nicosia (Chipre)

y (Chipre) Beerschot-Wilrijk y Oud-Heverlee Leuven (Bélgica)

y (Bélgica) Silkeborg (Dinamarca)

(Dinamarca) DC United (MLS)

(MLS) Universidad Católica (Ecuador)

Este recorrido lo convierte en un arquero acostumbrado a contextos exigentes y a competir en distintos niveles.

Palmarés y experiencia con la selección de Venezuela

Romo también cuenta con títulos en su hoja de vida. Fue campeón de liga en Venezuela con Mineros de Guayana en 2013 y campeón en Chipre con APOEL Nicosia en 2019, uno de los clubes más importantes de ese país. A nivel internacional, ha sido habitual convocado a la selección de Venezuela, participando en cuatro procesos de Eliminatorias al Mundial y en dos ediciones de la Copa América. Esa experiencia le da un valor agregado como líder y referente defensivo.

Por qué Deportivo Cali apunta a un arquero como Romo

El interés del Deportivo Cali en Rafael Romo responde a varios factores: experiencia, liderazgo, recorrido internacional y capacidad para asumir responsabilidades inmediatas. En un equipo que busca estabilidad y solidez defensiva, el perfil del arquero venezolano encaja con lo que se pretende construir para 2026.

Por ahora, no hay negociación cerrada ni anuncio oficial. Lo que existe es seguimiento, análisis y un contexto de mercado que podría abrir una oportunidad. El arco del Cali es una de las posiciones estratégicas del proyecto y Romo aparece como una de las alternativas más fuertes que se evalúan.